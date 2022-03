Die Wachtel – das unbekannte Haustier

„Ich würde mich immer wieder für Wachteln entscheiden.“ Das hat Pia Häußler aus Lauchheim für den „Zeitungstreff 2022“ zu unserer Autorin Paula Dömer aus der Klasse 9b des Bopfinger Ostalb-Gymnasiums gesagt.

Hund, Katze und Kaninchen – das sind typische Haustiere. Wachteln und Hühner kennt man eher vom Bauernhof als Nutztier. Aber im eigenen Garten als Haustier? Heute hört man auch aus manchen Gärten einen Hahn mit seinen Hühnern gackern und krähen, doch Wachteln sind auch hier eine Seltenheit – nicht aber in Lauchheim.

Exotische und eher unbekannte Tierarten als Haustiere zu halten wird immer beliebter, offenbar auch Wachteln. Pia Häußler (15) aus Lauchheim hält die kleinen Hühner, die gepunktete Eier legen, schon seit sieben Jahren. Über ihr Liebe zu den gefiederten Tieren hat Pia uns einige spannende Dinge verraten.

Auf die Frage, wie sie dazu komme, Wachteln zu halten, erzählt sie eine lustige Geschichte. Sie sagt, es sei Zufall gewesen. Sie waren mit der Familie auf einem Taubenmarkt. Ihren Bruder haben dort allerdings mehr die Wachteln begeistert. Am nächsten Tag stand dann der Besitzer der Wachteln vor der Tür von Familie Häußler und schenkte ihnen zwei Wachtelhennen.

Um Wachteln überhaupt artgerecht halten zu können, sollte man sich zuerst, wie auch bei Katzen, Hunden und Kaninchen, über ihre Bedürfnisse informieren. Die kleinen Hühner sind zwar klein, brauchen jedoch auch ausreichend Platz, um sich wohlzufühlen. Besonders wichtig seien im Gehege ausreichend Verstecke, Ruheplätze und verschiedene Untergründe für die Beschäftigung der Tiere. Im Sommer freuen sich Wachteln über Auslauf auf einer Wiese zusammen mit ihren Artgenossen, weshalb man sich auch über die Einrichtung eines Freigeheges Gedanken machen sollte. Wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, kommen die Wachteln auch sehr gut über den Tag allein zurecht. Man muss eine tägliche Fütterung einplanen und bei möglichen Krankheiten den Tierarzt aufsuchen.

„Man kann Wachteln auch mit anderen Tierarten, wie zum Beispiel mit Kaninchen, Meerschweinchen, Wellensittichen oder auch Schildkröten zusammen in einem Stall oder einer Voliere halten“, erklärt Pia, „wichtig ist allerdings, dass die Tiere genug Rückzugsmöglichkeiten haben und dass für jede Tierart die jeweiligen Bedingungen erfüllt sind.“

Außenstehende haben oftmals Probleme damit, die Wachteln auseinanderzuhalten, da sie sich wirklich sehr ähnlich sehen, erzählt sie, auch sie habe anfangs dabei Schwierigkeiten gehabt. Doch wenn man genau hinsehe, erkennt man hier und da immer wieder kleine Unterschiede. Hier hat eine Wachtel mehr rostbraune Akzente im Federkleid als die anderen, dort hat ein Tier eine andere Form des Schnabels. Auch das Verhalten ist von Tier zu Tier unterschiedlich.

Dass die Wachteln aber auch Pia erkennen würden, darüber sei sie sich sehr sicher. Da sie oft beim Füttern mit ihnen spricht, würden sie ihre Stimme kennen und wüssten, dass es Pia ist, die ihnen Futter bringt. Dabei zeigen sie aber keine Unterschiede im Verhalten zwischen Pia und ihrer Familie, weil sie auch ihre Stimmen erkennen.

Besonders schöne Erinnerungen hat Pia an ihre erste Kunstbrut, als sie nach 16 Tagen flauschige Küken in den Händen hielt. Das schönste Erlebnis war allerdings, als eine Glucke - eine brütende Henne – Nachwuchs bekam. „Bei Wachteln kommt es recht selten vor, dass eine Henne brütet“, betont Pia, „das ist ein großes Geschenk für einen Hobbyzüchter.“ Einige behaupten, dass Wachteln meist so gehalten werden, dass sie nicht auf die „Idee“ kämen, zu brüten. Wieder andere meinen aber, dass die Legewachtel aufgrund vieler Jahre der Massentierhaltung ihren Bruttrieb verloren habe, erklärt sie.

Laut einer Untersuchung der McGill-Universität in Montreal sei die Wachtel die dümmste Art der Vogelwelt. Pia war damals überrascht, als sie von dieser Untersuchung erfuhr, erzählt sie. Bis heute will sie nicht glauben, dass das wahr ist, da sie einen ganz anderen Eindruck von den Mini-Hühnern hat. „Ich finde es viel wichtiger, dass man sich wirklich mit dem Tier beschäftigt, also dass man es sieht und es fühlt. Meiner Meinung nach sollte man eher seinem eigenen Eindruck vertrauen als einer Analyse. Daher würde ich mich immer wieder für die Wachteln entscheiden.“