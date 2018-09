Die S3/6 dampft nach Freilassing

Die Schnellzugdampflok S3/6 mit der Nummer 3673 wird 100 Jahre alt. Anlass genug, dass das letzte betriebsfähige Exemplar dieser legendären Baureihe ihre wenigen noch erhaltenen Schwestern in Bayern besucht.

Die Reise mit der einst noch von der Königlich Bayerischen Staatsbahn in Dienst gestellten Maschine beginnt am Tag der Deutschen Einheit, Mittwoch, 3. Oktober, in Nördlingen und führt die Fahrgäste mit Zustieg in Donauwörth, Augsburg und München Ost in Richtung Süden. Im hügeligen Alpenvorland zeigt das alte Dampfross eindrucksvoll, dass es auch nach 100 Jahren noch nicht zum alten Eisen gehört. Ziel der Fahrt ist die Lokwelt in Freilassing, wo neben einer großen Fahrzeugsammlung die Reste der Lok 18 427 ausgestellt sind.

Der etwa vierstündige Aufenthalt steht zur freien Verfügung. Während die Dampflokomotive mit Wasser und Kohle versorgt wird, besteht die Möglichkeit, die Stadt zu erkunden oder die Lokwelt zu besuchen – die Eintrittskarte ist im Reisepreis bereits enthalten. Am späten Nachmittag geht es dann in rascher Fahrt zurück zu den Ausgangsbahnhöfen. Während der gesamten Zugfahrt bietet das Team im Speisewagen heiße und gekühlte Getränke sowie diverse Speisen an.

Der Zustieg ist in Nördlingen, Donauwörth, Augsburg (70 Euro pro Person) sowie München Ost (65 Euro) und Rosenheim (60 Euro) möglich. Rabattierungen sind für Kleingruppen und Familien verfügbar.

Voraussichtliche Fahrzeiten sind: Hinfahrt: Nördlingen ab 7 Uhr, Donauwörth ab 7.30 Uhr, Augsburg ab 8.15 Uhr, München Ost ab 9.45 Uhr, Freilassing an 12.30 Uhr; Rückfahrt: Freilassing ab 16.30 Uhr, München Ost an 18.45 Uhr, Augsburg an 20 Uhr, Donauwörth an 20.45 Uhr, Nördlingen an 21.15 Uhr.