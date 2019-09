Die Nacht der 1000 Kerzen

Den Sommer nochmal so richtig zelebrieren – das will das Team von Schloss Baldern am Freitag, 20. September, ab 19 Uhr mit dem vielleicht romantischsten Event der gesamten Region: Der Nacht der 1000 Kerzen auf Schloss Baldern und in Wallerstein Gardens.

Erhellt durch den Schein tausender Kerzen dürfen Besucher an diesem einen Abend nach den offiziellen Öffnungszeiten durch die herrschaftlichen Räume des Schlosses sowie durch Wallerstein Gardens wandeln und die unvergleichlich romantische Atmosphäre bei Nacht und Kerzenschein spüren.

Besuchern haben die einmalige Möglichkeit, die Außenbereiche mit Schlosshof, Schlosscafé, Marstall und Garten sowie die Prunkräume des Schlosses zwischen 19 Uhr und 23 Uhr zu durchwandeln. Zwischen der beeindruckenden Atmosphäre des Gartens und des Schlosses dürfen sich Besucher auf ein weiteres Highlight freuen, denn mit der Band „El Grupo Alegria“ kommt die Stimmung lauer Sommernächte und mediterranen Flairs in den Schlosshof. Mit rhythmischen Gitarrenklängen und beeindruckendem Gesang sorgen sie für Konzertatmosphäre pur. Mit aktuellen Hits und Rockklassikern sorgen zudem „Bruno und Andrea“ für wunderbare Stimmung. Eine Nacht voller Musik und guter Laune in unvergleichlichem Ambiente.