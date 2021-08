Die komische Sommer Nacht kommt zum ersten Mal nach Bopfingen

Die komische Nacht ist ein Live-Comedy-Format, bei dem die Gäste einen ausgelassenen Abend mit bester Unterhaltung durch verschiedene Comedians, Kabarettisten, Zauberer und andere Komiker erleben sollen. Der Comedy-Marathon kommt am Samstag, 28. August, erstmals nach Bopfingen. Beginn ist um 20 Uhr.

In Zusammenarbeit mit der Stadt Bopfingen präsentiert die Agentur Mitunskannman.reden. an einem Abend verschiedene Comedians und andere Spaßmacher, die ihr Publikum abwechslungsreich und kurzweilig durch den Abend begleiten möchten. Bekannt durch Auftritte im Quatsch-Comedy-Club, bei Nightwash und der komischen Nacht garantieren die Künstler einen gelungenen Abend in geselliger Runde bei Essen und Trinken. Dafür die Bewirtung sorgen der Verein Schmiede, Maricas Bürgerstüble und die Mandelbrennerei Bühler.

Die komische Nacht präsentiert einen Querschnitt durch die aktuelle Comedyszene in Deutschland. An diesem Abend treten im Stadtgarten mit Mirja Regensburg, David Werker und Tim Whealan drei gefragte Comedianten auf.

Mirja Regensburg ist das Multifunktionswerkzeug unter den weiblichen Comedians. Sie macht Stand-up Comedy, singt und improvisiert. Nach dem großen Erfolg ihres ersten Soloprogramms „Mädelsabend - Jetzt auch für Männer“ folgt nun Mirja’s zweiter Streich: „Im nächsten Leben werd ich Mann!“ Die neue Show ist eine kleine Hommage an das vermeintlich „starke“ Geschlecht und ein kleiner Leitfaden, wie Frau sich nicht allzu ernst nimmt.

Jeder kennt den Spruch: „Werde du erstmal erwachsen!“ Auch David Werker, Deutschlands ehemaliger Dauerstudent Nummer eins und Träger des deutschen Comedy-Preises als bester Newcomer ist ein Begriff. Sein Statussymbol: die rote Adidas-Trainingsjacke. Nun hat David sein Germanistik-Studium beendet und ist zurück auf den Comedybühnen der Republik.

Geschliffene Witze, scharfe Pointen und feine musikalische Exkursionen mit einem Hauch britischem Charme: Tim Whelan überzeugt mit Mikro in der Hand, singend am Klavier oder sich am Boden wälzend. Der aus Liverpool stammende Stand-Up-Comedian und ausgebildete Sänger gibt hochamüsante wie tiefsinnige Alltagsbeobachtungen zum Besten. Dabei erzählt er über sein Leben als Engländer in Deutschland, seine Faszination für die deutsche Sprache und den Quirligkeiten des Künstlerlebens.

Tickets für den Comedy-Marathon gibt es für zwölf Euro im Vorverkauf im Rathaus und der Tourist-Information im TUI Reisebüro Bopfingen oder online unter www.events-am-ipf.de.