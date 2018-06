Die Orgel wird als Königin der Instrumente bezeichnet. In der evangelischen Kirche in Oberdorf steht ein wunderbares Exemplar dieser royalen Tastenfamilie. Patrick Gläser aus Öhringen hat dort eine ungewöhnliche Verbindung präsentiert: Orgel und Rockmusik.

Gläser ist Inhaber des Projektstudios Soundmanufaktur, freier Musik- und Tonproduzent und Komponist. Alte Orgeln liegen ihm am Herzen. Alte Orgel und neuzeitliche Musik? Ob das gut geht, fragt sich so mancher? Die Orgel schickte Rock, Pop und Filmmusik durch ihre Pfeifen und lockte zahlreiche Zuhörer an. Die Veranstaltung war gut besucht und gleich am Eingang wurden Fragekarten verteilt, auf denen Empfindungen zum Thema anonym mitgeteilt werden konnten. Auf der Homepage von orgel-rockt.de wird deutlich, dass Orgel, Kirche und Rockmusik mitnichten ein Widerspruch ist. Das passt sogar so gut, dass die Konzerte mit Adjektiven wie „mitreißend, überwältigend, ausdrucksstark und berührend“ beschrieben werden.

Orgel mal ganz anders wird geboten und begeistert aufgenommen. Die Kirche wird 700 Jahre alt, und mit diesem Konzert wird auch gefeiert. Gläser ist ein Original, der aus dem Bauch spielt. Noten gibt es nämlich kaum.

Aber er hat es drauf, kann das Gehörte übertragen, rockt die alte Dame auf der Empore, dass es eine Freude ist. Earth, Wind and Fire, Udo Lindenberg, Coldplay und die Toten Hosen kommen ganz neu und wuchtig zu Ehren. Musik aus Filmen wie Game of Thrones, Bat Man oder dem James Bond Thriller Skyfall erfüllen die heilige Halle und gehen häufig direkt ins Zwerchfell.

Die Zuhörer waren begeistert, forderten Zugaben und die erwiesen sich wieder als grandiose Höhepunkte. Gläser zeigte: Das Instrument ist alles andere als ungeeignet oder unmodern. Zeitlos und frisch, manchmal an E-Gitarre oder Bass erinnernd, ist die Orgel vielseitig und wird der fetzigen Musik gerecht. Die Königin ist cool.