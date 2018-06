Die Grenze geht durchs Amtszimmer

Seit Jahren steht im Amtszimmer des Bopfinger Bürgermeisters ein Grenzstock des Königreichs Bayern. Nun ist auch ein württembergischer dazugekommen. Zu verdanken ist das dem findigen Sammler Karl-Heinz Nitschke aus Mögglingen, der das Stück in eine Internetauktion aufgetrieben hat.

Für Bürgermeister Gunter Bühler war der königlich-bayerische Grenzstock mit großer Wappentafel bisher ein Gesprächsthema mit Besuchern. „Wir schielen zwar nach Bayern, aber wir waren etwas traurig, dass wir bisher keinen württembergisches Pendant dazu hatten“, sagt er.

Der private Sammler Karl-Heinz Nitschke konnte so ein Stück auftreiben – vor zwei Jahren hat es die Stadt Bopfingen erworben. 78 dieser Schilder grenzten einst das Königreich Württemberg ab. Nitschke vermutet, dass die von ihm erstandene die Tafel gar nicht an der württembergisch-bayerischen, sondern an der württembergisch-badischen Grenze stand. „Wuerttemberg“ ist darauf zu lesen, während auf den hierzulande noch erhaltenen – wie etwa in Dischingen – „Württemberg“ steht. Von Restauratorin Martina Fischer, die auch schon den Bopfinger Marktbrunnen herrichtete, hat sie einen denkmalgerechten neuen Anspruch bekommen. Die Bopfinger Schreinerei Beck fertigte einen passenden Holzpfosten.

Ursprünglich war der Pfosten aus Metall, ein solcher wäre allerdings für das Rathaus zu schwer geworden. Schon jetzt wiegt der Grenzstock an die 200 Kilo.

An ihrem ursprünglichen Platz standen die Grenzmarkierungen bis 1935. Dann ließen sie die Nazis getreu der Devise „Ein Volk, ein Reich, ein Führer“ abtransportieren. Von den Grenzstöcken zwischen Pflaumloch und Nördlingen bekam die Stadt Bopfingen den bayerischen, Nördlingen den württembergischen Grenzstock. Während der bayerische erhalten ist, gilt der württembergische in Nördlingen als verschollen.