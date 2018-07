Deutsch-Deutscher Kammerchor zu Gast

Der deutsch-deutsche Kammerchor singt am Dienstag, 31. Juli, in der Nördlinger Sankt Georgskirche. Der Chor besteht überwiegend aus Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusikern aus ganz Deutschland und wurde kurz vor der deutschen Wiedervereinigung aus der Taufe gehoben. Unter der Leitung von Professor Hanelotte Pardall (Hamburg) und zusammen mit dem Konzertorganisten Stefan Kießling (Leipzig) präsentiert er anspruchsvolle Chor- und Orgelmusik von Bach bis Messiaen. Beginn des Konzertes ist um 19.30 Uhr. Karten gibt es an der Abendkasse ab 19 Uhr.