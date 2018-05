Der Ipftanz wird lebendig

27 junge Leute aus allen Ecken Baden-Württembergs lassen ein uraltes Kulturerbe Bopfingens auf dem Marktplatz vor dem Rathaus wiederaufleben. Das Jugendtanzleiter-Ensemble des Schwäbischen Albvereins, unter der Leitung Manfred Stingels, hinterlassen beim Publikum einen bleibenden Eindruck.

Wenn Stingel über Volkskunst und von seinem Tanz- und Musikantenensemble spricht, merkt der Zuhörer ihm die Leidenschaft, die er diesem heimatlichen Kulturerbe entgegenbringt, an. „Es ist heute sehr schwer, jungen Menschen, die in Schwaben aufgewachsen sind und hier leben, die traditionelle Volkskultur näherzubringen“, so Stingel. „Wer schwäbisch tanzt, spricht oder musiziert und gar noch Tracht trägt, wird oft von Gleichaltrigen verlacht. Es gehört schon eine Menge Mut dazu, sich zum schwäbischen Kulturerbe zu bekennen.“ Viele Deutsche, meint Stingel, haben insgesamt ein eher gestörtes Verhältnis zu ihrem Kulturerbe.

Er weiß wovon er spricht. Der Vorsitzende des Schwäbischen Albvereins Frommern und Beisitzer im Gesamtvorstand des Dachverband des Schwäbischen Albvereins, ist seit über fünf Jahrzehnten ein „Botschafter der schwäbischen Volkskunst“. Seine ganze Kraft und Zeit investiert Stingel in seine Überzeugungsarbeit Jugendliche für den Tanz, Gesang, Musik und Sprache der Schwaben zu begeistern. Mit Erfolg. 27 junge Menschen sind dem Ruf Stingels gefolgt und bilden heute das Jugendtanzleiter-Ensemble des Schwäbischen Albvereins. „Und nicht nur das. Wie der Name ja auch schon sagt, sind viele der Jugendlichen auch als Tanzleiter in ihren eigenen Gemeinden tätig und haben eigene Gruppen gegründet“, sagt Stingel. Besser kann man Volkskunst anderen nicht näher bringen.

Internationaler Kulturaustausch und die damit verbundene Weltoffenheit spielen dabei eine wichtige Rolle. Anlässlich des 125-jährigen Jubiläums des Schwäbischen Albvereins Lauchheim, stattete das Jugendtanzleiter-Ensemble auch der Stadt Bopfingen einen Besuch ab. Bopfingens Bürgermeister Gunter Bühler war hocherfreut über den Besuch des Ensembles in seiner Stadt. Noch viel mehr freute es das Stadtoberhaupt der ehemals freien Reichsstadt, dass die Gäste ein ganz besonderes Geschenk mit nach Bopfingen gebracht haben.

„Im Zeichen des Kulturerbejahres 2018, genau 404 Jahre später, wollen wir mit einem Tanzfest in Bopfingen, an den Ipftanz und seine große Bedeutung erinnern“, erzählt Stingel. Die jungen Leute zeigten auf dem Marktplatz, vor der Kulisse des historischen Rathauses von Bopfingen, Ausschnitte aus ihrem Programm mit Tanz und Gesang in Kleidern wie sie in Schwaben vor über 200 Jahren getragen wurden. Für die Tänzerinnen und Tänzer war dies sozusagen auch eine Generalprobe für den in diesem Jahr noch anstehenden Kulturaustausch mit China.

Im Rahmen des Veranstaltungsprogramms beim diesjährigen Ipf-Ries-Halbmarathon, hatte das Ensemble zusammen mit der Musikergruppe Wachholderklang vor hunderten von Gästen und Zuschauern ihren ganz großen Auftritt. Das Publikum zeigte sich am Ende dann auch tief beeindruckt vom Auftritt der in bunte Trachten gekleideten und beschwingt auftretenden Jugendlichen des Schwäbischen Albvereins. Die schwäbische Volkskunst hat ihr jugendliches und frisches Antlitz gezeigt.

