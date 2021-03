Der Ipf-Ries-Halbmarathon soll stattfinden – nur etwas anders als sonst

Im vergangenen Jahr ist der Ipf-Ries-Halbmarathon, der immer am zweiten Samstag im Mai ausgetragen wird, in den ersten Lockdown gefallen. Eine Durchführung des Wettkampfes war den Organisatoren nicht möglich, es erfolgte die Absage. Die Pandemie dauert zwar noch an und Lockerungen und konkrete Zusagen, die Planungssicherheit geben könnten, sind laut der Organisatoren, der TV Bopfingen, der TSV Nördlingen sowie die Städte Bopfingen und Nördlingen, nicht absehbar, aber: Der Lauf soll in diesem Jahr stattfinden.

2019 standen noch mehr als 850 Athleten am Start, um sich auf der 21,1 Kilometer langen Strecke zwischen Bopfingen und Nördlingen zu messen. Die Organisatoren haben sich in diesem Jahr für einen virtuellen Lauf entschieden, der im Zeitraum von Samstag, 8. Mai, bis Sonntag, 6. Juni, absolviert werden kann. Alle Teilnehmer können sich nicht nur entscheiden, wann, sondern auch wo sie die Halbmarathondistanz bestreiten wollen. Auf jeden Fall soll dafür gesorgt werden, dass die Originalstrecke zeitlich so entzerrt wird, dass es zu keinen Verstößen während des Wettkampfes kommen kann.

Die Anmeldung ist ab sofort auf der Homepage www.ipf-ries-halbmarathon.de freigeschaltet, dort finden sich auch nähere Informationen zu den Anmeldemodalitäten. Für den Lauf meldet jeder Teilnehmer seine Daten und wenn möglich auch Bilder an den Veranstalter. Zuletzt werden Ergebnislisten und Urkunden erstellt, jeder Läufer erhält in diesem Jahr als Erinnerung für den eher Lauf eine Finisher-Medaille, in der Hoffnung der Organisaoren, dass ab dem Jahr 2022 der Wettkampf wieder physisch stattfinden kann. An Stelle einer Siegerehrung werden unter allen Teilnehmern Gutscheine verlost.

Alle Ergebnisse dürfen auf Facebook und Instagram mit dem Hashtag #ipfrieshalbmarathon geteilt werden. Zudem bitten die Organisatoren um frühzeitige Anmeldung bis zum 17. April. Dann kann auf Wunsch ein bestelltes Lauf-Shirt vorab zugeschickt und damit gelaufen werden. Als Dankeschön werden nur unter diesen Angemeldeten extra Gutscheine verlost.

Da sich die Organisation für die Ausrichter des Wettkampfes auf die Zeitnahme reduziert, wird die Anmeldegebühr heuer auch nur drei Euro betragen. Dafür freut sich das Team, wenn jeder Athlet bei der Anmeldung eine Spende von mindestens fünf Euro entrichtet, die dann zu gleichen Teilen an die Tafeln in Nördlingen und Bopfingen sowie die Kinderkrebshilfe „Glühwürmchen“ in Tapfheim weitergeleitet wird. Wer möchte, kann sich als Erinnerung an diesen Lauf für einen Aufpreis von 15 Euro zusätzlich ein Laufshirt bestellen.