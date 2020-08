Der Bopfinger Müllsünder ist gefunden

Von Schwäbische Zeitung

Die 63-jähirge Ursula Schänzle wird seit Dienstag in Biberach vermisst. Polizeiangaben zufolge hielt sie sich am frühen Dienstag noch in ihrer Biberacher Wohnung auf.

Gegen 13 Uhr schauten Angehörige nach der Frau. Doch zu dieser Zeit war sie schon verschwunden. Sofort suchte die Familie nach Ursula Schänzle, jedoch ohne Erfolg. Dann erstatteten die Angehörigen eine Vermisstenanzeige bei der Polizei.

Seither sucht die Polizei nach der 63-Jährigen.