Der Artikelomat und die gestohlenen Wörter

Wie wichtig der richtige und gekonnte Einsatz von Wörtern ist, haben die Grundschüler der Klassen 2 bis 4 der Schule am Ipf in Bopfingen beim Theaterstück „Die Händlerin der Worte“ erfahren.

Die quirlige und kunterbunte Aufführung aus der Feder von Thomas Lange von der Theaterproduktion „Nimmerland“ aus Konstanz entführte die Schüler in die Welt der kleinen, lustigen, mehrdeutigen und süßen Worte, in der es auch einen Artikelomat und gestohlene Wörter gab. Dank der Unterstützung des Fördervereins konnte die Schule am Ipf eine etwas andere Unterrichtsstunde anbieten, die zum Mitmachen einlud. Foto: GS am Ipf