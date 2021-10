Defekter Boiler löst Brand aus

Am Donnerstagmorgen hat ein Warmwasserboiler einen Brand in einem Keller in der Zimbernstraße verursacht. Auslöser war vermutlich ein technischer Defekt. Zur Brandbekämpfung sind um 1.50 Uhr 53 Einsatzkräfte der Feuerwehren Nördlingen, Dürrenzimmern, Pfäfflingen, Löspingen und Maihingen zur ausgerückt. Die beiden Bewohner waren bereits durch die Feuermelder gewarnt worden. Sie hatten das Haus rechtzeitig verlassen können, ohne gesundheitliche Schäden davonzutragen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 25 000 Euro.