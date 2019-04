Das TonBand-Projekt feiert großen Erfolg in der Bopfinger Schranne.

Gefühlvolle Balladen und Klassiker der Rock- und Popgeschichte, unplugged serviert von acht Musikern aus sechs Bands. Das liest sich zwar gut, beschreibt nicht im Geringsten das, was die restlos begeisterten Besucher des Premierenkonzerts des TonBand-Projekts gefühlt und erlebt haben – nämlich einen unvergesslichen Abend.

Den Unterschied machten die acht Protagonisten auf der Bühne: Offiziell nur Hobbymusiker, besitzen sie eine musikalische Seele und die Fähigkeit ihr Können zu einem fantastischen Gesamten zu bündeln. Und so wurden die Besucher mit faszinierenden Arrangements und Cover-Versionen quer durch alle Genres überrascht, die oftmals einprägsamer waren als das Original.

„Ich bin überwältigt“ und „So etwas hätte ich nie gedacht“ waren dann auch die Reaktionen – nicht nur von den Besuchern, sondern auch von den Musikern rund um Organisator, Gitarrist und Sänger Markus Brenner, nachdem das restlos begeisterte Publikum die Mitglieder des TonBand-Projekts endlich von der Bühne verabschiedet hatte. Verdient: Denn obwohl man nur einmal in voller Besetzung proben konnte, stimmten die Einsätze und falls doch einmal etwas nicht nach Plan gelaufen ist, kam die hohe Kunst der Improvisation zum Einsatz.

Nach einem sehr stimmungsvollen und melodischen Auftakt mit „Träume sind stärker“, „Wunder meiner Seligkeit“ oder „Sommer in der Stadt“ nahmen die Musiker und das Publikum Fahrt auf. „Back for Good“, interpretiert von Florian Schmid oder die Art, wie Klaus Graumann bei „Sultans of Swing“ die Saiten seiner Gitarre zupfte, blieben in Erinnerung. Die intensiven Einsätze von Andreas Bensel und Lars Ziegler, der Percussion- und Rhythmusabteilung bei „In the air tonight“, die für „Santiano“ oder „Aloha Heja He“ typischen und prägenden Akkordeon-Klänge von Gerhard Leutner machten das Konzert besonders. Das musikalische Repertoire und das Können der „TonBänder“ schien grenzenlos.

Lied des Abends war „Love of my Live”. Am Keyboard begleitet von Fabrizio Mancino sorgte Florian Schmid mit seiner Version des Queen Klassikers für Gänsehautstimmung. Dezent aber stets präsent sorgte Matthias Kohler mit seinen Basslinien für die nötigen harmonischen Fundamente. Das TonBand-Projekt ist eindeutig die hohe Kunst aus Einzelmusikern eine Einheit zu formen.