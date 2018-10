Das Rote Kreuz hat eine echte Schatzkammer

Im Zuge der Umbaumaßnahmen des Rot-Kreuz-Gebäudes in Bopfingen ist aus der einfachen Kleiderkammer ein helles und gemütliches Ladencafé geworden. Der Name „Schatzkammer“ ist dabei Programm.

Neben einer großen Auswahl an Bekleidung und Textilien laden eine große Theke sowie eine gemütliche Sitzecke zum Verweilen und Reden ein. „Der Raum stand leer und so haben wir die Chance genutzt“, sagt Ehrenamtskoordinatorin Carola Schiller vom Roten Kreuz. „Wegen der Größe des Raumes haben wir uns bewusst für ein Ladencafé entschieden. So können Menschen, die sonst kaum soziale Kontakte haben, über ihre Probleme reden oder einfach einmal ausbrechen und ein wenig genießen“.

Dass die Entscheidung zum modernen „Shop-in-Shop-System“ richtig war, belegen die stets besetzten Stühle und Tische im Cafébereich. Da in der Schatzkammer nur Ehrenamtliche arbeiten, sind die Öffnungszeiten aktuell auf Montag, Dienstag und Freitag von 9 bis 12 und Donnerstag von 13 bis 16 Uhr begrenzt. In den Ferien und an Feiertagen ist geschlossen. „Wir würden die Öffnungszeiten gerne erweitern, daher sind wir immer auf der Suche nach neuen Helfern“, führt Yvonne Wagner. Leiterin für Jugendsozialarbeit und Integration beim DRK, aus.

Um den Betrieb aufrecht zu erhalten, ist man auch von Kleiderspenden abhängig. Diese soll man aber nicht in den Kleidercontainer auf der Rückseite des Gebäudes einwerfen, sondern direkt in der Schatzkammer oder an der Rezeption abgeben, sollte diese geschlossen sein. Grund: Der Inhalt der Kleidercontainer wird zentral vermarktet. Die Kleiderspenden, die im Laden abgegeben werden, kommen den Menschen vor Ort zugute. Zudem bekommen Inhaber eines Tafelausweises 50 Prozent Rabatt auf die ausgewiesenen Preise. Mit den Einnahmen der Schatzkammer werden in Togo Kleinst- oder Mikrokredite für Unternehmerinnen finanziert. „Damit können sich die Frauen zum Beispiel Hühner kaufen oder Wolle und so zum Familieneinkommen beitragen“, erklärt Carola Schiller.