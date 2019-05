Das Ostalb-Gymnasium Bopfingen lädt zum Frühjahrskonzert ein

Das Ostalb-Gymnasium (OAG) Bopfingen hat am Mittwochabend zu seinem Frühjahrskonzert eingeladen. So präsentierten sich zwei eloquente Moderatoren und bestens aufgelegte, hochklassige Musiker und Nachwuchskünstler. Das Ostalb-Gymnasium bereichert damit seit Jahren Bopfingens Kulturlandschaft – so auch dieses Jahr.

Im Stil großer Samstag-Abend-Fernsehshows begrüßte das Moderatorenteam Anna Hilkert und Linus Häberle die Besucher in der altehrwürdigen Aula und führte diese mit viel Charme und Witz durch das Programm. Und – um das Pferd einmal von hinten aufzuzäumen – nicht nur das „finale furioso“ mit dem von allen Künstlern gemeinsam interpretieren Motto „What a wonderful world“ hatte es in sich. Von der ersten Minute an boten die Musikschaffenden des OAG eine Show der Extraklasse. Gespickt mit herausragenden Solisten, Duetten, Trios, Bigbands und Chören.

Programm umfasst alle musikalischen Stilrichtungen

Dabei umfasste das Programm alle musikalischen Facetten und Stilrichtungen, angefangen von Bachs C-Dur-Präludium über Volkslieder, Swing, Jazz, Pop und Rock. „Budapest“, „Smoke on the water“, „Puck die Stubenfliege“, „Bella Ciao“, „Marmor Stein und Eisen bricht“ oder „Take Five“, um nur einige der Titel zu nennen.

Der Fünfer-Chor, der von Anita Bast dirigiert wurde, lockerte die gute Stimmung mit lustigen Liedern und Showeffekten nochmals auf. Der eindrucksvolle OAG-Chor beeindruckte mit über 70 Sängern nicht nur mit Masse, sondern vor allem auch mit Klasse. Und lud die Besucher mit auf seine Weltreise von „Budapest“ über England, Brasilien bis zu den schlafenden Löwen nach Südafrika ein. Die beiden Bigbands brachten den Besuchern die Welt des Jazz, Blues und Swing näher. Katharina Kuberstein vervollständigte in bester Barsänger-Manier die OAG-Bigband und Larissa Leopolds Solo „This is me“ überzeugte die Zuhörer besonders. Begleitet von Tim Dritschler am Schlagzeug und Marielle Birkenhagen am Klavier intonierte sie den vielfach prämierten Filmsong. Vilmos Szabos präsentierte am Klavier den Jazz-Klassiker „Take Five“. Auf der Geige spielte Ida Chu den 1. Satz von Bach. Auch die Cello-Interpretation von Naomi Schuster und Annika Maier des Rock Klassikers „Nothing else matters“ blieb in Erinnerung, ebenso wie das Duo „Nico Gasch (Klavier) und Jasmin Thiemann (Geige).

Egal ob Solisten, Chorsänger oder Musiker – sie alle trugen dazu bei, dass auch das diesjährige OAG-Frühlingskonzert ein unvergesslicher musikalischer Höhepunkt in Bopfingens Kulturlandschaft wurde.