Das neue Pfarrersehepaar freut sich schon auf die Ipfmesse

Das Ehepaar Steffen Schmid und Carolin Braun wird sich ab März kommenden Jahres die evangelische Pfarrstelle in Bopfingen teilen. Steffen Schmid, Jahrgang 1984, ist in Aalen geboren und in Hüttlingen aufgewachsen. Nach dem Studium der evangelischen Theologie in Tübingen, Erlangen, London und Berlin absolvierte er ab 2012 sein Vikariat in Nussdorf bei Vaihingen an der Enz. Seit 2015 betreut er als sogenannter Repetent Theologiestudenten im Evangelischen Stift Tübingen.

Seine Frau Carolin Braun ist 1986 in Stuttgart geboren und als Pfarrerskind in Rottweil und Gerlingen aufgewachsen. Sie studierte Theologie in Tübingen, Wien und Edinburgh und war von 2012 bis 2015 Vikarin in Oberriexingen in der Nähe von Vaihingen an der Enz. Seit 2015 ist sie als Pfarrerin und Referentinim Kirchenbezirk Reutlingen tätig. Das Ehepaar hat zwei Kinder.

Das Pfarrersehepaar wird im Rahmen der Investitur am 10. März 2019 durch Dekan Ralf Drescher und Schuldekan Harry Jungbauer in ihr Amt eingeführt. Steffen Schmid freut sich bereits auf die Ipfmesse: „Es ist schon etwas Besonderes, wenn eine Stadt so ein Fest hat, das Identität stiftet.“