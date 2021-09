Das Leben der Kelten in Bopfingen hautnah erfahren

Der Ipf ist ein mystisches Monument und ein Ort der vor- und frühgeschichtlichen Besiedelung. Den Kelten diente der Zeugenberg als Fürstensitz, weshalb er bis heute als Kraftberg gilt. Wer das Leben der Kelten einmal erleben will, hat am Wochenende, 11. und 12. September, die Gelegenheit dazu. Am Freilichtmuseum unterhalb des Ipf findet das große Keltenfest statt.

Derzeit laufen die letzten Vorbereitungen bei Kulturreferentin Victoria Schröderecker und Archivarin Johanna Fuchs im Rathaus und vor Ort. Der Bopfinger Bauhof arbeitet mit vollem Eifer und bereitet das Areal vor.

Es wird vieles geboten: Vier Gruppen stellen die Bronze- und Eisenzeit nach. Es wird Modeschauen geben, Führungen am Ipf, Druiden zeigen ihr Können und Musik wird gespielt. Die Keltengruppe „Riusiava“ vom Heidengraben zeigt nicht nur das Leben der Kelten, sondern auch wie sie ihre Kampfaufstellung durchführten und wie sie gegen Feinde kämpften.

Aus dem Saarland reist die Gruppe „Treveromagos“ an. Sie zeigt, wie die Kelten Feuer machten und Bronze bearbeiteten. „Gabro Agrani“ aus Geisenfeld vertreten die keltische Oberschicht. Sie färben Wolle mit Pflanzen, bearbeiten Leder und töpfern. Gabriele Darga wird keltische Schmuckmaterialien vorführen, zeigen wie Metall gegossen wird und Glasperlen hergestellt werden.

Christiane Hornung und Johanna Fuchs werden Führungen am Ipf durchführen und dort zeigen, welche Zeugnisse der Kelten bis heute zu sehen sind.

Am Samstag spielt die Gruppe „The Clanmakenoise“ aus Franken im Herrenhaus. Irisch-keltische Musik wird dann zu hören sein. Am Sonntag spielt die keltische Band „An Erminig“. Diese Gruppe aus der Bretagne hat vor Jahren den Ipf gesehen und hatte seither den Wunsch, dort einmal zu spielen.

Der schwäbische Albverein übernimmt die Bewirtung. Die Fladenpiraten und ein Grillstand sind ebenfalls am Freilichtmuseum dabei. Am Sonntag gibt es Kaffee und Kuchen. Die Konditormeisterin Christine Eisele aus Nördlingen verwöhnt dann die Besucher mit ihren Leckereien. Wer vorab probieren möchte – sie ist am Freitag auf dem Bopfinger Wochenmarkt vertreten.

Am Sonntag findet zudem ab 10.30 Uhr eine Bergmesse der katholischen Landjugendbewegung Augsburg auf dem Ipf statt. Mit dabei sind die Musikkapelle Haunsheim und Landjugendseelsorger Bernd Rochna.

Parkplätze gibt es am Festgelände keine. Geparkt wird auf dem Bopfinger Messplatz, von dort aus fährt im halbstündigen Takt ein Shuttle hoch zum Freilichtmuseum. Der Shuttle-Service startet jeweils eine halbe Stunde vor dem Beginn und fährt bis eine halbe Stunde nach Ende des Tages.

Die 3G-Regel gilt nicht. Es werden zur Kontaktverfolgung die Daten aufgenommen. Sollte ein Abstand nicht eingehalten werden können, muss Maske getragen werden.

Das Programm für Samstag und Sonntag kann unter www.events-am-ipf.de/keltenfest-am-ipf eingesehen werden.