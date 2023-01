Das erste Baby des Jahres 2023 im Landkreis Donau-Ries ist ein Kraterkind. Leon Sigl kam am 2. Januar um 14.39 Uhr in der Frauenklinik des Stiftungskrankenhauses Nördlingen auf die Welt. Das verspätete Neujahrsbaby wog bei der Geburt 3500 Gramm und hatte eine Größe von 50 Zentimetern. Die Eltern Sigl hatten es nicht weit ins Stift, sie leben in Nördlingen. Leon ist das dritte Kind der Familie.