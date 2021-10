Im Sparkassen-Gebäude in Bopfingen brennt es. Laut Polizei ist der Brand am frühen Nachmittag im Dachstuhl des mehrstöckigen Hauses in der Hauptstraße 34 ausgebrochen. Polizei und Feuerwehr sind alarmiert. Weitere Informationen gibt es derzeit noch nicht.

Weitere Informationen zum Brand folgen in Kürze.