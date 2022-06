Das Bopfinger Ipfmess-Bier 2022: „Ein Kräftiges Bier mit kräftiger Farbe“

Dass Bopfingens Bürgermeister Gunter Bühler ein bekennender Bierfreund und Bierkenner ist, hat sich mittlerweile herumgesprochen. Daher war es nicht verwunderlich, dass er auch trotz zweijähriger Corona-Pause nur einen Schlag benötigte hat, um das erste Fass des Ipfmess-Biers 2022 anzuzapfen.

„Woanders probieren der Bürgermeister oder ein paar wenige, ob das Bier schmeckt. Aber wegen unserer Mess haben wir in Bopfingen diese Aufgabe auf viele Schultern verteilt. Prost auf a schöne Mess“, waren die letzten Worte von Gunter Bühler, ehe er gemeinsam mit den erwartungsfrohen Gästen und Testtrinkern den ersten Schluck des Ipfmess-Biers 2022 genoss.

Schon an den ersten Reaktionen „Oifach guad“, „Des ko ma drenga“ oder „Jezad ko’d Meß komma“, war klar, dass dem Braumeister des fürstlichen Brauhauses Wallerstein, Volker Röthinger, auch dieses Jahr wieder etwas Besonderes gelungen ist. Denn nach zwei Jahren „MessAbstinenz“ wollte auch er seinen Beitrag leisten, damit unterm Ipf endlich wieder zünftig gefeiert werden kann. Und so braute er ein „besonders kräftiges Bier, dass sich optisch durch eine feste Schaumkrone und kräftige Farbe auszeichnet“. Dank feinstem Spalter Aromahopfen sowie eiweißreicher Braugerste knüpft der vollmundig schmeckende Gerstensaft nahtlos an die Tradition der Ipfmess-Biere an.

Seit dem 200-jährigen Jubiläum 2011 läutet die die Bierprobe in der Schranne die heiße Phase in Bopfingens fünfter Jahreszeit ein. Und wer die Bedeutung der Mess für die Bopfoiger kennt, der kann sich vorstellen, welchen Stellenwert die Bierprobe genießt.

In einer vom Team des Festwirts-Ehepaar Martina und Andreas Senz entsprechend geschmückten Schranne genossen die Gäste erstmals nach zwei Jahren wieder so etwas wie Bierzeltatmosphäre und nutzten die Gelegenheit, zu testen, ob die „Mess-Häs“ noch passen. „Es sieht alles danach aus, dass wir dieses Jahr endlich wieder Ipfmesse feiern können, wie wir sie lieben und kennen. Ohne Restriktionen und Einschränkungen“, sagte Gunter Bühler. Daher habe man auch eine Pause eingelegt, weil „so wollten wir keine Mess“.

„Drei Jahre Vorfreude sind genug. Jetzt gilt es, endlich wieder zu feiern und gemeinsam Spaß zu haben.“ Auch Carl-Eugen Erbprinz zu Oettingen-Wallerstein war die Vorfreude auf das Bopfinger Fest deutlich anzumerken und mit dem obligatorischen „Ein Prosit der Gemütlichkeit“ läutete die Stadtkapelle Bopfingen die heiße Phase ein.