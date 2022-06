Dachrinnen und Straßenlaternen beschädigt

Zwischen Sonntagabend und Montagnachmittag wurden an einer Schule in der Schulstraße zwei Dachrinnen eines Schuppens beschädigt, indem diese aus der Verankerung gerissen wurden. Des Weiteren wurde eine Straßenlaterne, welche sich auf dem Schulhof der Grundschule Bopfingen-Oberdorf befand, vollständig abgeknickt und anschließend in einer Grünfläche vor dem Fluss Eger zurückgelassen. An einer Pergola der Grundschule Bopfingen-Oberdorf, wurde ein Dachkantenabschluss aus Kupfer heruntergerissen. Der Gesamtsachschaden wird auf etwa 5000 Euro geschätzt. Hinweise zu diesen Sachbeschädigungen nimmt der Polizeiposten Bopfingen unter der Rufnummer 07362 / 96020 entgegen.