Dänisches Bettenlager öffnet neue Filiale in Bopfingen

Ins ehemalige Gebäude von Vögele Moden ist jetzt das Dänische Bettenlager eingezogen. Der Betten- und Matratzenfachhandel bietet auf mehreren hundert Quadratmetern ein breites Sortiment an Bettwäsche und Matratzen sowie Sommergarnituren für den gemütlichen Gartenaufenthalt an.

Julia Schwarz, Filialleiterin in Bopfingen, freute sich über den großen Zuspruch der Kunden am Eröffnungstag. „Das wird in den nächsten Tagen erfahrungsgemäß noch mehr“, meint Schwarz.

Der Umbau der Geschäftsräume ging relativ flott über die Bühne. „Innerhalb zweieinhalb Wochen war unsere neue Filiale in Bopfingen bezugsbereit“, sagte Verkaufsleiterin Julia Mohr. Sie übernimmt ab dem 1. Juni 2018 offiziell die Betreuung der Filiale.

Insgesamt ist Mohr dann für 14 Filialen in der Region zuständig. Dem Umbau folgte noch eine Woche Schwerstarbeit für die künftig insgesamt fünf Mitarbeiter am neuen Standort in Bopfingen mit Auspacken und Einräumen der Waren.