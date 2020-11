Der Landkreis Donau-Ries hat am Mittwoch eine Sieben-Tages-Inzidenz von 209,29 Neuinfizierten gemeldet. Die Zahl der aktuell mit dem Coronavirus Infizierten liegt bei 374. 27 Person sind seit Beginn der Pandemie im Kreis im Zusammenhang mit dem Virus verstorben.

Deshalb tritt im Landkreis Donau-Ries eine neue Allgemeinverfügung in Kraft. An allen Bus- und Bahnhöfen, ihren Vorplätzen sowie allen Bushaltestellen muss eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden. In Nördlingen besteht Maskenpflicht auf dem Marktplatz, dem Rübenmarkt, in der Schrannenstraße, der Eisengasse, der Straße Bei den Kornschrannen, in der Löpsinger Straße im Bereich der Fußgängerzone sowie auf dem Karl-Schlierf-Platz. An den genannten Orten gilt darüber hinaus zwischen 22 und 6 Uhr ein Alkoholverbot.