Corona-Ausbruch in Nördlinger Behinderteneinrichtung

In einer Nördlinger Behinderteneinrichtung haben sich über das Wochenende insgesamt 48 Infektionen mit dem Coronavirus ereignet. Nach ersten Reihentestungen in verschiedenen Wohnbereichen wurden 36 Bewohner und zwölf Mitarbeiter positiv getestet.

Momentan steht die Übermittlung einzelner Testergebnisse noch aus, die Zahl der positiv Getesteten könnte sich folglich noch weiter erhöhen. Wie das Gesundheitsamt mitteilt, wurden, in Abhängigkeit vom Betroffenheitsgrad der einzelnen Wohnbereiche, verschiedene Maßnahmen wie beispielsweise die Einrichtung von Pandemiezonen oder die Isolierung in Einzelzimmern angeordnet.

Erstmals seit dem Pandemiebeginn im Frühjahr vermeldet das Gesundheitsamt Donau-Ries, die Infektionsketten nicht mehr tagesaktuell nachverfolgen zu können. Zuletzt wurden die Contact-Tracing-Teams am Gesundheitsamt noch einmal deutlich personell verstärkt.

So wurden jüngst drei Polizisten und weitere Kräfte von Justizvollzugsanstalten, dem Amtsgericht und dem Finanzamt an das Gesundheitsamt abgeordnet. Zudem wurden fünf weitere Ermittler am Landratsamt eingestellt. Damit sind mittlerweile insgesamt 22 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Gesundheitsamt allein mit der Nachverfolgung der Infektionsketten befasst.

Auch in den regionalen Kliniken in Donauwörth, Nördlingen und Oettingen steigen die Fallzahlen mit COVID-19 infizierter Personen. Stand heute sind in Donauwörth fünf Patienten, davon einer auf der Intensivstation und in Nördlingen 18 Personen, davon vier auf der Intensivstation, in Behandlung.

Drei der fünf Patienten mit intensivmedizinischer Betreuung sind zwischen 47 und 63 Jahren alt. Landrat Stefan Rößle weißt in diesem Zusammenhang darauf hin, dass nicht nur ältere Menschen besonders gefährdet sind. Der Vorstandsvorsitzende Jürgen Busse bittet eingehend darum, die geltenden Vorkehrungen in den Krankenhäusern dringend einzuhalten.

Die Besuchszeiten wurden auf die Zeit zwischen 14 und 17 Uhr und auf eine Person pro Patient und Tag begrenzt. Busse appelliert, die geltende Maskenpflicht für Besucher jederzeit – insbesondere in den Patientenzimmern – einzuhalten.