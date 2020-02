Comedy: Erkan und Stefan bearbeiten den Zeitgeist

Am Samstag, 28. März, um 20 Uhr sind Erkan und Stefan im Klösterle Nördlingen zu Gast. Das Comedy-Duo prägte die Sprache einer ganzen Generation. Sie wurden geliebt, gehasst, oft zitiert und tausendmal kopiert.

Nach Riesenerfolgen mit drei eigenen Kinofilmen, zwei Staffeln „headnut.tv“ und Film-Synchronisierungen wie etwa bei „Findet Nemo“ legten Erkan und Stefan als Duo eine Pause ein. Aber die Welt, so heißt es in der Pressemitteilung, stürzte in ein Chaos aus Trump, Tinder, Thunberg, Teslas und veganem Döner. Höchste Zeit also für die beiden Comedians, wieder für Durchblick und Stabilität zu sorgen. In einem irren Ritt durch die Themen unserer Zeit machen Erkan und Stefan in ihrem neuen Programm vor nichts und niemandem halt. Mit dabei ist selbstverständlich auch ihr aktueller hunderttausendfach geklickter Hit „Ehrenmann”.

Die „Amberger Zeitung“ schreibt: „Von Food-Porn und Landschaftsfotos als Profilbild bis zum Älterwerden nehmen sie sich gekonnt auf die Schippe und erweitern den Horizont ihres Publikums mit ihrer ganz besonderen Weltanschauung – inklusive Tipps für Rentner. Greta, die dem mächtigsten Mann der Welt Angst macht, und die Me-too-Bewegung finden in ihren brontalen Dialogen ebenfalls Platz. Sie sind die Klassenclowns, die langweiligen Familienfeiern den nötigen Umpf verpassen.“ Der „Mannheimer Morgen“ meint: „Was die beiden Comedians zwei Stunden lang raushauen, ist vordergründig seicht, dahinter verbergen sich aber messerscharfe Analysen.“