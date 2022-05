Christian Jungwirth: MMA-Kämpfer und neues Gesicht der Bopfinger Geschäfte

Wem dem MMA-Kämpfer (Mixed Martial Arts) Christian Jungwirth auf der Straße begegnet, würde ihm vielleicht eher aus dem Weg gehen, denn viele bringen seine Sportart mit Brutalität in Verbindung. Trotzdem ist der 35-Jährige das Gesicht der neuen Werbekampagne des Gewerbe- und Handelsvereins Bopfingen (GHV). Der „keltische Krieger“ ist bei Jung und Alt beliebt.

Unter dem Motto „Starke Partner findet man vor Ort“ möchten GHV-Vorsitzender Peter Altrichter und zweiter Vorsitzender Julian Schwarz die Innenstadt neu beleben. Dabei sollen die Persönlichkeiten hinter den Geschäften im Fokus stehen, die wie Jungwirth, „starke Bopfinger“ seien. Mit dem Konzept möchte man dem Online-Handel voraus sein, der den persönlichen Bezug zu den Verkäuferinnen und Verkäufer nicht bieten könne.

„Familienvater, MMA Profikämpfer, Bekennender Bopfinger“ – so wird Jungwirth auf den Werbeplakaten beschrieben. Er wird die Anzeigen für sechs Monate zieren und bei diversen Veranstaltungen in Bopfingen und der Umgebung vor Ort sein. Auch auf der Ipf-Messe wird der MMA-Kämpfer bei einer Verlosung des GHVs vor Ort sein. „Christian Jungwirth wird hier sehr geschätzt“, so Altrichter.

Doch nicht nur „The Kelt“ soll mehr Bewusstsein für regionales Einkaufen schaffen. Andere starke Persönlichkeiten aus dem Handel werden nach Jungwirth innerhalb der Werbekampagne hervorgehoben, wie zum Beispiel Christian Böhm von der Metzgerei Böhm auf der Hauptstraße, der mit den Worten „Fleischermeister, Fleischereitechniker, Fleischsommelier“ beschrieben wird.

Das Design der Kampagne hat sich Christine Rudolph, Geschäftsführerin der „Creative Werbeagentur“, ausgedacht. „Mit der Gegenüberstellung von Christian Jungwirth und unseren Händlerinnen und Händler wollen wir zeigen, dass man starke Partner in unserer Stadt hat“, so die Grafik- und Webdesignerin.