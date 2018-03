Die Evangelische Kirchengemeinde Bopfingen lädt ein, beim Kreuzweg auf den Ipf am Mittwoch, 28. März um 18.30 Uhr, den Weg Jesu nachzugehen: von den Lichtern ins Dunkel, aus der Stadt auf den Berg, durch die Tiefen zu Gott.

An zwölf Stationen bis zum Gipfel des Berges wird die Passionsgeschichte Jesu gelesen. Treffpunkt ist die Schule am Ipf beim Sechtaplatz in Bopfingen. Gutes Schuhwerk ist wichtig und für den Rückweg eine Taschenlampe.