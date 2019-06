Chris Ayer kommt zu den Summer Vibes

Neben der Gmünder Band Hensho, die dem Publikum mit Ihrem Unplugged Auftritt eine Premiere bieten, wird nun auch der amerikanische Singer-Songwriter Chris Ayer dem Publikum schon vor dem Hauptact Milow bei den Bopfinger Summer Vibes für super Stimmung sorgen, teilt die Stadt Bopfingen in einer Pressemitteilung mit.

Dabei ist Chris Ayer für Milow kein Fremder. Zusammen mit Matt Simons schrieben die drei Herren den Hit „Lay your worry down“ von Milows neuem Album „Lean into me“, das am 31. Mai auf dem Markt erschienen ist.

Und obwohl das neue Album noch gar nicht draußen ist, arbeitet der Sänger offenbar schon fleißig weiter an neuen Dingen. Er postete nämlich auch ein Foto von sich mit seinem Musikerkollegen Chris Ayer und schrieb dazu: „Mein Album ist fertig, aber ich arbeite heute schon an etwas Brandneuem mit Chris Ayer.“ Was genau, das hat Milow nicht verraten.

Chris Ayer ist ein Künstler, der sowohl eine Rohheit der Performance als auch einen Sinn für poetische Lyrik hat. Dabei schafft er es, etwas sozial Dringendes und einzigartig Zeitloses ganz einfach zu kombinieren. Zwischen seiner scharfen Pop-Sensibilität und seinem starken Erbe in der amerikanischen Singer-Songwriter-Tradition setzt der in Los Angeles lebende Ayer weiterhin auf Genres und inspiriert Generationen. Geboren in Kalifornien und aufgewachsen in Virginia, hat sich Chris einen Ruf für aufmunternde und emotionale Einzelshows in und um New York Citys Lower East Side aufgebaut, sowie für inspirierende Kooperationen mit anderen aufstrebenden Künstlern - darunter eben auch Milow.

Neben dem Album Release am vergangenen Freitag steht auch noch Milow`s Abend in der VOX-Erfolgsshow „Sing meinen Song“ an. Dieser findet am Dienstag, 4. Juni, statt, wenn seine Hits von den anderen Stars neu interpretiert werden.

Tickets für die Summer Vibes sind bereits online oder in allen bekannten Vorverkaufsstellen für 39 Euro erhältlich. Weitere Informationen dazu erhalten Sie unter www.events-am-ipf.de