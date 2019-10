Chefarzt Kiriakos Savvidis im Nördlinger Stiftungskrankenhaus gestartet

Kiriakos Savvidis hat im Nördlinger Stiftungskrankenhaus seinen Dienst angetreten. Der 44-jährige gebürtige Münchner ist der neue Chefarzt der Gynäkologie- und Geburtshilfe-Hauptabteilung.

Jürgen Busse, Vorstandschef der Donaus-Ries Kliniken, begrüßte Savvides in der Klinik. „Wir freuen uns, dass wir einen so guten und motivierten Chefarzt für die Frauenheilkunde in Nördlingen engagieren konnten.“