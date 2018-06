Das Direktvertriebsunternehmen Prowin hat 1000 Euro für das Kinderdorf Sankt Josef in Unterriffingen gespendet. Hintergrund ist eine Übereinkunft zwischen dem Unternehmen und seinen Vertriebspartnern. Pro 250 verkauften Putztüchern in Herzform, sogenannten Sweethearts, spendet Prowin 1000 Euro an ein ausgesuchtes soziales Projekt. Die Teamleitung Probst, ein Prowin-Vertriebspartner aus Heubach, hat das Ziel erreicht und einen Scheck in Höhe von 1000 Euro an das Unterriffinger Kinderdorf übergeben. Kinderdorfleiter Erich Staudenmaier (Mitte, mit blauem Sakko) zeigte sich dankbar, denn das Geld wird für Angebote wie die Pferdepädagogik, Erlebnis- und Freizeitaktivitäten, den Weiterbau des Spielplatzes oder Medienpädagogik umsetzen zu können. Foto: prowin