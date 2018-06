CDU: Investitionen sind sinnvoll

Wann, wenn nicht jetzt: „Investitionen um ein weiteres Jahr zu verschieben, macht, angesichts historisch niedriger Zinssätze wenig Sinn“, machte sich CDU-Fraktionsvorsitzende Gisela Knobloch für die zahlreichen Projekte des laufenden Jahres stark.

Die Haushaltsrede von Gisela Knobloch (CDU) im Volltext:

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Dr. Bühler,

sehr geehrte Damen und Herren der Verwaltung, des Gemeinderats und anwesende Bürger.

Das Feuerwerk über Bopfingen zum Jahreswechsel war wie immer lang, sehr abwechslungsreich, bunt, kurzum brillant und laut, wie sich dies als Neujahrsgruß gehört! Das Spektakel hinterließ zwar jede Menge Abfall, zeigte aber auch, dass die Bürger unserer Stadt bereit waren, sich den Spaß ordentlich Geld kosten zu lassen.

Offenbar befindet sich unsere Wirtschaft in einer glänzenden Verfassung und bietet den Beschäftigten Arbeitsplätze an, die diese wiederum in den Zustand eines gefühlten Wohlbefindens versetzt. Dass nicht alle Mitbürger dieses Wohlbefinden verspüren, liegt in der Tragik des Lebens.

Bereits der preußische König Friedrich II. stellte fest:

„Die Finanzen sind auf Erden leider die Grundlage des Privatlebens wie des politischen Lebens. Das Geld ist der Nerv des Staates, seine Einkünfte der Puls, an dem man seine Lebenskraft misst.“

Die Lebenskraft der Stadt Bopfingen ist durchaus messbar und ihre Finanzlage für jedermann sichtbar. Viele fremdbestimmte Aufgaben hat eine Kommune zu erfüllen, deren Umsetzung einfach angeordnet wird. Und dennoch hat die Bürgerschaft, vertreten durch die Verwaltung und den Gemeinderat, in den vergangenen Jahren umsichtig gehandelt, Investitionen getätigt und den Schuldenstand verringert. Sie haben sich die Worte Johann Wolfgang von Goethe zu Herzen genommen, der reimte:

„Der Worte sind genug gewechselt, lasst Taten sehn! Indes ihr Komplimente drechselt, kann etwas Nützliches geschehn.“

Die Jahre 2012 und 2013 bescherten der Stadt Bopfingen höhere Steuereinnahmen. Die Steuermehreinnahmen führten zu einer Erhöhung der Steuerkraftsumme und folglich eine Erhöhung des Finanzausgleichs und der Kreisumlage. Der nachfolgende Haushalt wird entsprechend mehr belastet. Unter dem Strich wird der Stadt aber immer noch mehr Geld zur Verfügung stehen.

Der Haushalt 2014 hat mit 35,2 Mio. EUR das größte Gesamtvolumen der Geschichte Bopfingens. Für den Verwaltungshaushalt werden 26,5 Mio. EUR und den Vermögenshaushalt 8,7 Mio. EUR ermittelt. Die Zuführungsrate vom Verwaltungshaushalt beträgt 1,65 Mio. EUR. Nach Abzug der ordentlichen Tilgung von 625 TEUR verbleibt eine Nettoinvestitionsrate von 1,03 Mio. EUR. Die weitere Finanzierung der Investitionen ist durch zweckgebundene Zuweisungen, Beiträge, Grundstücksverkäufe und eine sich errechnete Nettoneuverschuldung von ca. 1,025 Mio. EUR geplant.

Ohne Kreditaufnahme wäre dieses umfangreiche Investitionsprogramm nicht darstellbar. Investitionen um ein weiteres Jahr zu verschieben, macht, angesichts historisch niedriger Zinssätze, wenig Sinn. Es gibt also viel zu tun für die Verwaltung. Die CDU-Fraktion regt an, in der Juli-Sitzung einen groben Zwischenbericht zum Vollzug der Maßnahmen zu geben.

Die Zuführungsrate von 1,65 Mio. EUR ist ordentlich; im Vergleich zum Durchschnitt der Jahre 2006 bis 2012 mit 2,8 Mio. EUR jedoch deutlich unterdurchschnittlich. Wie im Handelsblatt nachzulesen, wird für das Bundesgebiet mit einer stetigen Zunahme der Gewerbesteuer bis 2018 um insgesamt 10 % gerechnet. Ein Einbruch wird nicht erwartet. Ebenso wird mit einer deutlichen Zunahme der Gemeinschaftssteuern gerechnet. Insofern betrachten wir den Haushaltsplan 2014 noch mit „Luft nach oben.“ Gleichwohl darf jedoch die deutliche Zunahme der Ausgaben im Verwaltungshaushalt nicht außer Acht gelassen werden. Für die Zukunftsfähigkeit der Stadt ist eine Zuführungsrate von 1,65 Mio. EUR auf Dauer zu niedrig.

Vielleicht kommt auch die Stadt Bopfingen in den Genuss von stetig steigenden Steuermehreinnahmen und die geplante Nettoneuverschuldung ließe sich so reduzieren bzw. auf Null zurückführen.

Lassen wir uns also für das neue Haushaltsjahr von Henry Ford inspirieren, der meinte:

„Es hängt von dir selbst ab, ob du das neue Jahr als Bremse oder als Motor nutzen willst.“

Und dazu fallen mir wieder ein paar Tugenden ein, die immer noch aktuell sind und für die Haushaltsgestaltung sehr hilfreich sein können, nämlich: Fleiß, Mut, Zielstrebigkeit, Ausdauer, Präzision, aber auch Höflichkeit und Geduld.

Wenn Sie, meine sehr geehrten Damen und Herren sich die Gesamtstadt Bopfingen ansehen, haben die Verantwortlichen der Verwaltung und des Gemeinderats diese Tugenden gut umgesetzt. Sicher, einige Schönheitsfehler gibt es, die der Aufarbeitung bedürfen, aber dazu benötigen wir etwas Zeit und einige Jahre mit guten Einnahmen und berechenbaren Ausgaben. Man merkt nie oder selten, was schon getan wurde, man sieht immer nur, was noch zu tun bleibt.

In 2014 und den folgenden Jahren werden große Investitionen fortgeführt, wobei die Fertigstellung des Kinderhauses, die Generalsanierung des Bildungszentrums, die Bahnunterführung und die damit verbundenen Kanal- und Wegekosten, die Planung des Kreisverkehrs an der B 29, sowie die Kanalsanierung in Kerkingen die größten Projekte sind. Zusätzlich sind im Haushalt für weitere namhafte Investitionen ca. 1,2 Mio. EUR veranschlagt. Ob die Zuschüsse und Einnahmen von ca. 700 TEUR tatsächlich fließen werden, ist nicht gewährleistet. Der Neuansatz im Bauprogramm für 2014 abzüglich Einnahmen umfasst immerhin eine Summe von ca. 3,5 Mio. EUR. Wobei die am meisten sanierungsbedürftigen Straßen der Stadt und der Teilorte nicht mit eingerechnet worden sind.

Gerade beim Punkt Straßensanierung bedarf es der schwersten Tugenden, nämlich Ausdauer und Geduld, vor allem dann, wenn die grün-rote Landesregierung Verkehrswegeplanung nach feudalstaatlichen Prinzipien gestaltet: Wo meine Klientel sitzt wird gebaut, die anderen Regionen können warten. Die B 29 wurde im neu festzulegenden Verkehrswegeplan 2015 durch die grün-rote Landesregierung auf einen aussichtslosen Platz geschoben. Trotz der Intervention der Anrainer der B 29 in Stuttgart bei Verkehrsminister Hermann, sind diese kalt abserviert worden. Selbst ein vage zugesagtes Planungsrecht für die Ortsumfahrung Trochtelfingen und Pflaumloch wurde kassiert. So viel zum Thema: „gehört werden!“

Man kann auch anders, denn der Gemeinderat hat demgegenüber beschlossen, jährliche Ansparraten und die Abarbeitung einer Prioritätenliste bezüglich der Bedürftigkeit der innerörtlichen Straßen zu starten.

Die B 29 ist eine Lebensader für die Stadt Bopfingen. Selbst das beste Unterstützungsprogramm zur Förderung selbstgenutzten Wohnraums hat in der Vergangenheit nicht mehr Familie bzw. die Ansiedlung junger Leute nach Bopfingen gebracht. Wenn der Arbeitsplatz nicht im Umfeld von Bopfingen zu haben ist, sondern nur über die B 29 zu erreichen ist, wird über kurz oder lang ein Umzug ins Haus stehen. In der ländlichen Region ist es für viele nicht mehr zumutbar, für eine Strecke von 25 km bei dichtem Verkehr ca. 45/50 Minuten Fahrzeit zur Arbeit zu opfern. Erschwerend kommt hinzu, dass die Raumschaft Bopfingen nicht über eine ausreichend schnelle, sichere für jedermann zugängliche Internetverbindung verfügt. In jüngster Vergangenheit hat die Stadt gewaltige, kostenintensive Anstrengungen unternommen, denn eine schnelle Breitbandversorgung ist heute ein wesentlicher Standortfaktor. Nutzer dieser neuen Datenstraßen in einigen Teilorten Bopfingens können sich über die rasante Schnelligkeit des Datenaustausches freuen. Für die restlichen Teilorte und die Kernstadt sind ebenfalls Überlegungen für eine schnellere Internetverbindung im Gange.

Die Arbeitsplatzsituation ist in Bopfingen momentan gut. Einige Firmen stockten ihr Arbeitsangebot auf, andere Firmen konnten neu belebt werden. Dennoch kann sich die Stadt nicht dem allgemeinen Großstadtsog entziehen und verliert Jahr um Jahr eine große Anzahl junger Leute. Die Großstädte locken mit einem breiten Angebot an Arbeitsplätzen, Infrastruktur und Kultur. Dafür muss man aber Hektik, Enge und Lärm in Kauf nehmen. Die ländliche Region bietet dagegen Leben in der Natur, günstigere Lebenshaltungskosten, Platz und Ruhe, es fehlt aber sicher an kulturellem Leben. Dass das mit alternder Gesellschaft nicht so ohne weiteres angeboten werden kann, liegt auf der Hand. Es gibt jedoch auch hier Ereignisse, die Jung und Alt zusammen erleben können, man denke nur an die Sun & Fun-Tour von Radio 7 auf dem Marktplatz im September 2013. Wir hatten ein echtes „highlight“ und eine begeisterte Zuhörerschaft erlebte einen tollen Abend und Nacht.

Ein weiteres „highlight“ ist das Projekt „BandsLand“. Hier können Jugendliche musikalisch sich voll ausleben. Ob Pop, Rock, Gesang oder Tanz, bei BandsLand werden die Talente gefördert und die Eigenkreativität und das Selbstbewusstsein der Teilnehmer gestärkt. Sie lernen, ganz ohne Scheu, wie selbstverständlich, sich in der Öffentlichkeit zu präsentieren. Die Stadt Bopfingen versucht mit „BandsLand“ den Jugendlichen ein attraktives Lebensumfeld zu schaffen. Dieses Projekt ist einmalig in Baden-Württemberg und wird nun mit einer Auszeichnung in Berlin belohnt.

Zusätzlich bieten Schulen und Vereine das ganze Jahr über Veranstaltungen zu den unterschiedlichsten Themen an und finden begeisterte Zuhörer. Der Ausspruch „hier ist ja sowieso nichts los“ kann nur von völlig uninteressierten Mitbürgern kommen. Es gibt sicher noch eine Reihe von Ideen, die das kulturelle Leben in Bopfingen zusätzlich bereichern könnten, nur wer hat sie und wer ist bereit sie umzusetzen!

Wenn der Staat oder die Verwaltung zu viel Verantwortung für den Bürger übernimmt, kann es zu keiner Weiterentwicklung der individuellen Entfaltung des Bürgers kommen. Freiheiten und Kreativität des einzelnen gehen verloren, die Gesellschaft wird „gleichgeschaltet“. Allein der riesige und teure Verwaltungsaufwand für das „Unterhaltungsprogramm“ eines jeden Bürgers verschlingt Unsummen. Es bedarf des freiwilligen Engagements von Frauen und Männern, die sich ehrenamtlich für andere einsetzen. Die Vereinsförderung war in unserem Gremium nie ein strittiger Punkt.

Unsere Vereine sind jedenfalls bemüht, sich so oft als möglich gesellschaftlich einzubringen. In der Kernstadt und allen Teilorten wird rege Vereinsarbeit geleistet. Ob sportlich, sozial, musisch oder gemütlich nachbarschaftlich, die Vereine leisten hervorragende Arbeit. Lassen sie mich hier stellvertretend für alle die Arbeit der Freiwilligen Feuerwehr und der vielen sozial Tätigen nennen.

Für die Bopfinger Bürger war es auch nie strittig, an bewährten Schulformen festzuhalten. Die drei starken Säulen Hauptschule/Werkrealschule, Realschule und Gymnasium sollen in eine Zweigliedrigkeit gesteckt werden. Die mit viel Hoffnung, vor allem für den Bereich der Wirtschaft, eingeführte Werkrealschule sollte in den Betrieben den Facharbeiternachwuchs sichern. Die einzige Schwierigkeit neben politischen Experimenten ist jedoch hausgemacht, nämlich der Geburtenrückgang. Er begleitet uns von der Kleinkindbetreuung, den Kindergärten, den Grundschulen bis hin zu den weiterführenden Schulen. Stetige Überarbeitung und Neuberechnung der kommunalen Kinderstätten und Schulen erfordert einen enormen Arbeitsaufwand in der Verwaltung.

So ist auch die Eröffnung des Kinderhauses mit neuen Herausforderungen verbunden. Die Stadt Bopfingen betritt hier Neuland. Die Öffnungszeiten des Kinderhauses sollten auf jeden Fall den Wünschen der Eltern angepasst und hilfreiche Anregungen von Elternseite positiv aufgenommen werden.

Wenn Sie alle, meine sehr geehrten Damen und Herren, noch die Informationsveranstaltung von Herrn Bürgermeister Dr. Bühler im Ohr haben, erinnern Sie sich sicher an die endlose Aufzählung von Maßnahmen, die in den Teilorten und der Kernstadt in den vergangenen Jahren angefangen oder zu Ende gebracht wurden. Beträchtliche Mittel wurden investiert zum Wohle der Bürgerschaft. Dennoch mussten viele Wünsche vorläufig zurückgestellt werden und die CDU-Fraktion erinnert an einige Punkte, die wir bisher auch nicht lösen konnten.

Die leer stehenden ehemaligen Einzelhandelsgeschäfte in der Innenstadt, die zum Teil auch durch unser verändertes Kaufverhalten zu diesen geworden sind, sollten etwas genauer unter die Lupe genommen werden. Vielleicht ist der eine oder andere Hausbesitzer im Gespräch auch bereit, die Geschäftsflächen in Wohnungen umzuwidmen.

Das leidige Thema Ipf-Treff-Areal könnte, nach langen Jahren zäher Verhandlungen der Investoren untereinander, hoffentlich bald ein glückliches Ende finden.

„Bühne frei“ für ein weiteres „Theater“ um das Lederfabrik-Gelände. Vor Jahren sprachen wir bereits von der „unendlichen Geschichte“.

Die seit langem geforderte Mehrzweckhalle für größere Sport- und Kulturveranstaltungen sollte für Bopfingen auch nicht zur „unendlichen Geschichte“ werden und daher erneuern wir unseren Wunsch, diese Halle in die mittelfristige Finanzplanung aufzunehmen.

Räumliche Veränderungen in der Innenstadt böten die Möglichkeit, für Bopfingen einen Jugendtreff einzurichten.

Ebenso suchen viele ältere Mitbewohner seniorengerechten Wohnraum in der Innenstadt. Vielleicht lässt sich unter Einbeziehung der Kontakte der Verwaltung ein Investor für dieses Bauvorhaben gewinnen.

Diese Auflistung kommt durchaus gebetsmühlenartig herüber, aber nur stetiges Erinnern und anmahnen führt zum Erfolg. Nicht darüber sprechen, aber immer daran denken, ist zu wenig. Und so wurde, nach einer kurzen Ansparzeit, die Neugestaltung des Stadtgartens in die Haushaltsplanung mit aufgenommen. Viele Bürger Bopfingens begrüßen dies sehr. Im Zentrum der Stadt gelegen, ist die Anlage sehr in die Jahre gekommen, hat zusehends an Attraktivität verloren und wurde und wird zeitweise gedankenlos zweckentfremdet. Das Amt für Stadtentwicklung ist nun bemüht, im Rahmen überschaubarer Kosten, die vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten des Stadtgartens herauszuarbeiten. Ideen sind jedenfalls zu Hauf vorhanden. Ob das Rutenfest, wie ursprünglich angedacht, weiterhin im Stadtgarten ausgetragen werden kann, wird die Zukunft zeigen. Zwischenzeitlich wird der große Parkplatz neben der Bopfinger Bank vom Grundstückseigentümer anderweitig genutzt.

Ein weiterer Punkt, den wir ebenfalls nicht aus den Augen verlieren dürfen und den ich oben bereits erwähnt habe, ist die Fortsetzung des Straßensanierungsprogramms. Die erfolgreiche Arbeit einer Kommune wird vom Bürger meist mit dem Zustand vor seiner Haustüre beurteilt. Findet er miserable Straßenverhältnisse, schlechte Beleuchtung und geringen Parkplatz vor, fühlt er sich von seiner Stadt nicht verstanden. Aber gerade der Bürger soll unsere Entscheidung mittragen, denn es ist seine Heimat. Die Stadt, das Dorf, die Straße in der er wohnt, das ist seine Heimat. Die Schulen, die vielen Vereine, die Kirchen, die Banken, die Gaststätten und Geschäfte, all das umgibt ihn. Hier ist der Bürger zu Hause und hier ist sein Mittelpunkt.

Um diesen Mittelpunkt erhalten zu können, muss eine Stadt, ähnlich wie die Wirtschaftsunternehmen, investieren. Sie muss die Zukunft ihrer Bürger sichern. „Spare, damit du in der Not was hast“ ist okay, aber diese Investitionen sollen dazu beitragen, den Lebensstandard der Bürger auf hohem Niveau auch in der Zukunft zu halten bzw. zu verbessern.

Und deshalb dankt die CDU-Fraktion allen Steuerzahlern, egal ob sie Lohn-, Einkommen- oder Gewerbesteuer und kommunale Steuern entrichten für ihr Tun. Ohne ihre Schaffenskraft können all die oben genannten Maßnahmen nicht umgesetzt werden. Wir wünschen uns weiterhin eine boomende Wirtschaft und eine solide Binnennachfrage.

Im Mai 2014 wird ein neuer Gemeinderat gewählt, der die Eckdaten unserer Beschlussfassung vorfindet, jedoch versuchen wird, eigene Akzente zu setzen. Neue Köpfe, neue Ideen, aber auch sie mögen beherzigen, dass Kredite wie Drogen wirken. Die Dosen erhöhen sich, die Wirkung lässt nach, man kommt schwer davon los und die Entziehungskur ist schmerzlich. (Zitat des Politikers Hartmut Perschau).

Der neue Gemeinderat muss sich mit der ärztlichen Versorgung in naher Zukunft auseinandersetzen. Das Projekt „Ärztehaus“ ist wohl auf Eis gelegt und die neue Notfall-Versorgung bietet für unseren Raum keine optimale Lösung. Ein Standort in Aalen, einer in Ellwangen und der Rest des Altkreises wird mit zwei Fahrzeugen abgedeckt. Medizinischer Nachwuchs ist an unseren Universitäten durchaus vorhanden, jedoch verliert der ländliche Raum, zu dem kurioserweise auch Ellwangen und Aalen gehören, zunehmend an Attraktivität bei den Jungmedizinern. Immerhin konnte die gynäkologische Versorgung am Ort erhalten bleiben. Die Kommune wird auch weiterhin, bezüglich ausreichender ärztlicher Versorgung, ihrer Fürsorgepflicht nachkommen.

Die Fürsorgepflicht des Landes infolge der Polizeireform darf für den ländlichen Raum hinterfragt werden. Wie kürzlich der örtlichen Presse zu entnehmen war, werden Dienstfahrzeuge von Polizeiposten abgezogen.

Um jedoch zu Sport- und Schießübungsorten zu gelangen, wird ein Dienstfahrzeug benötigt. Oft gibt es auf den Polizeiposten nur ein Fahrzeug, das dann für notwendige Einsätze nicht zur Verfügung steht. Folglich kann der Fahrdienst für Kollegen, die große Entfernung zum nächsten Polizeirevier und das Fehlen ausreichender Fahrzeuge einen Polizeiposten buchstäblich „lahmlegen“. Auch der Hinweis, hierfür gebe es einen speziellen Fahrzeug-Pool, geht an der Sache vorbei.

Die Präsenz der Polizei wird geschwächt. Der Bürger benötigt im Ernstfall schnelle und kompetente Hilfe und versteht nicht, dass einem Straftäter infolge der Umstellung ein größeres Zeitfenster gewährt wird.

In einigen Nachbarkommunen tritt diese verhängnisvolle Entscheidung bald in Kraft und die örtlichen Bürgermeister bemühen übergeordnete Stellen um Abhilfe. Zum Glück hat Bopfingen noch einen ausreichend funktionierenden Polizeiposten.

Es gibt jedoch auch erfreuliches zu berichten. Der weitere Ausbau des keltischen Fürstensitzes am Ipf ist für den geschichtsinteressierten Tourismus ideal. Der Ries-Krater, die Kelten, die Römer, der Limes, Zeugnisse des 30-jährigen Krieges, das sind Attraktionen unserer Region. Die geplante Wallanlage und das große Gebäude bringen uns die Kelten noch näher. Durch zusätzliche kleinere Häuser könnte die Anlage erweitern werden und die Geschichte der Kelten in Natur lebendig werden lassen. Das Urteil vieler Besucher, dass der Ipf einer der schönsten Berge Württembergs ist, wäre damit bestätigt. Gleichzeitig ist es sinnvoll, im Seelhaus ebenfalls die Ausstellung der Keltenfunde moderner zu gestalten.

Aber nicht nur Geschichte, sondern auch Aktivurlaub mit Radfahren, Segelfliegen, Wandern und mehr bietet die Region und wird von Interessierten ebenfalls gut angenommen. Auf der CMT in Stuttgart wurde auch der Raum Bopfingen und Umgebung touristisch angeboten.

Ihnen Herr Bürgermeister Dr. Bühler dankt die CDU-Fraktion sehr herzlich für Ihren unermüdlichen Einsatz. Die Stadt hat sich weiterentwickelt, hat sich herausgeputzt und hat Dank Ihrer Hilfe und Ihrer Mitarbeiter die Anerkennung als Mittelpunkt der vierten Raumschaft bekommen.

Herzlichen Dank Ihnen Frau Gerner, Ihnen Herr Rief für Ihr weit über die üblichen Amtsstunden hinausgehendes Engagement für unsere Stadt.

Auch herzlichen Dank Ihnen Frau Steiner. Sie haben es in erstaunlich kurzer Zeit geschafft, den Haushalt zu durchforsten. Die CDU-Fraktion wünscht Ihnen bezüglich des Haushalts keine schlaflosen Nächte sondern nur solide Ein- und Ausgaben und uns das Gefühl, auf unsere Kämmerin können wir uns verlassen.

In diesen Dank schließen wir alle Bediensteten der Verwaltung ein, auch jene, die nicht immer in vorderster Reihe stehen. Ohne ihre stete Mitarbeit käme sonst der Motor „Verwaltung“ ins Stottern.

Die Berichterstattung unserer örtlichen Presse war wie immer schnell, umfassend, korrekt und neutral. Dafür bedankt sich die CDU-Fraktion bei Ihnen, meine Herren Redakteure sehr herzlich.

Dies war für diese Wahlperiode die letzte Haushaltsberatung. Wir haben ein umfangreiches Werk zu beschließen, haben uns intensiv damit auseinandergesetzt, um Lösungen gerungen, unterschiedliche Auffassungen mit Herzblut verteidigt und haben doch zu einer gedeihlichen parteiübergreifenden Zusammenarbeit gefunden. Hierfür bedanke ich mich bei allen meinen Ratskolleginnen und Kollegen.