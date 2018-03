Carmen Zimmer ist neue Hauptamtsleiterin

Carmen Zimmer aus Neresheim hat am 1. März ihre Tätigkeit als Hauptamtsleiterin bei der Gemeinde Riesbürg begonnen.

Nach der Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten bei der Stadt Heidenheim hat Carmen Zimmer ein Studium zur Diplom-Verwaltungswirtin (FH) in Ludwigsburg absolviert. Praxisstellen waren neben der Gemeinde Nattheim die Landesgartenschau Heidenheim sowie das Landratsamt Heidenheim. Bisher war sie bei der Stadt Aalen in den Bereichen Personalwesen sowie in der Abteilung Ratsinformation und Wahlen tätig.

Carmen Zimmer wurde am 15. Januar 2018 vom Gemeinderat Riesbürg gewählt und tritt damit die Nachfolge von Thomas Häfele an, der nun Bürgermeister in Neresheim ist.

Im Hauptamt ist Zimmer für die Bereiche Personalwesen, Organisation sowie Sicherheit und Ordnung zuständig, ebenso für die Geschäftsstelle Gemeinde- und Ortschaftsräte und Wahlen.