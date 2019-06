BUND kritisiert politisches Vorgehen bei der B29n

Das Landes- und das Bundesverkehrsministerium sind sich über die Details zum Bau der B29n zwischen Nördlingen und Röttingen nicht einig. Konkret geht es dabei um die Ortsumfahrungen Pflaumloch und Trochtelfingen und ob diese bereits schneller vor dem Gesamtvorhaben gebaut werden dürfen, und wie die Rahmenbedingungen dafür sind. Nun hat sich auf der BUND Regionalverband Ostwürttemberg zu diesem Thema zu Wort gemeldet.

„Der BUND Regionalverband Ostwürttemberg sieht sich darin bestätigt, dass die Umgehungen Pflaumloch und Trochtelfingen erst nach einem gesetzlich vorgeschriebenen Linienfindungsverfahren eventuell als Einzelmaßnahmen gebaut werden können“, schreibt der BUND in einer Pressemitteilung. Seit der Bundesverkehrswegeplan im August 2016 verabschiedet worden sei, sei es für den Verein klar gewesen, dass nur über ein Linienfindungsverfahren die Umgehung Nördlingen bis Röttinger Höhe geplant und dann eventuell gebaut werden könnte.

„Die Politiker vor Ort über Bürgermeister, Landrat und Abgeordnete träumten bis vor Kurzem davon, dass man die Ortsumfahrungen Pflaumloch und Trochtelfingen noch als Einzelverfahren schnell auf den Weg bringen könnte“, greift der BUND die Lokalpolitiker an. „Leider haben sich alle Politiker vor den bayerischen Wagen von Bundestagsabgeordneten Lange spannen lassen und merkten nicht, dass sie sich dabei total verzockt haben“, lautet der Vorwurf weiter.

Diese Auswirkungen sehe man an Aussagen des Bundestagsabgeordneten Roderich Kiesewetter bei öffentlichen Auftritten. Dabei hatte er eine ganz neue Variante ins Spiel gebracht. Hier sei von den Umgehungen von der B25 aus Wallerstein kommend über Benzenzimmern, Dirgenheim und Kerkingen bis zur Röttinger Höhe gesprochen worden. „Die Politiker aus Bayern können scheinbar mit allen Varianten leben, Hauptsache das Ries wird an die A7 angeschlossen. Nur bitte nicht als Südumgehung Nördlingen, aber immer als eine große Lösung in Baden-Württemberg“, teilt der BUND mit.

Die Auswirkungen der sogenannten „großen Lösungen“ bekommt, nach Auffassung des BUND Ostwürttemberg, jetzt auch Ebnat zu spüren. Schließlich sei im Bundesverkehrswegeplan die Gesamtstrecke Unterkochen und Ebnat eingereicht worden. „Auch hier muss jetzt über ein Linienfindungsverfahren ein Gesamtkonzept gefunden werden, obwohl die Ebnater Umfahrung schon komplett fertig geplant ist“, erklärt BUND Regionalvorsitzender, Werner Gottstein. Im Bundesverkehrswegeplan von 2016 ist Unterkochen-Ebnat als Gesamtstrecke ohne Teilprojekte im vordringlichen Bedarf. Auch hier sei die große Lösung gesucht worden, in der Hoffnung schnell voranzukommen. Jetzt wird diese Planung zum Bumerang und die Bevölkerung von Ebnat dürfte noch eine lange Zeit auf eine Umgehung warten.