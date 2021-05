BUND hält den B29-Ausbau für falsch und überflüssig

Zu der im Kreistag vorgelegten Verkehrsuntersuchung zur B29 Röttingen – Nördlingen hat sich der BUND Regionalverband Ostwürttemberg in einer Pressemitteilung kritisch geäußert. Der Regionalvorsitzende Werner Gottstein hält die Angaben zum Verkehrsaufkommen und zur Entwicklung der Bevölkerung für nicht plausibel und fordert ein Moratorium im Straßenbau. Stattdessen soll es Geschwindigkeitsbegrenzungen geben.

Den Kreistagsmitgliedern im Ostalbkreis sei eine Verkehrsuntersuchung zur B29n vorgelegt worden. Nach genauem Studium der Vorlage komme BUND Regionalvorsitzender Werner Gottstein zu dem Ergebnis: „Leider wurde den Kreisräten und -rätinnen nur eine schwammige und tendenziöse Untersuchung zur Kenntnis gebracht“. Das seien zum einen die Angaben zum Verkehrsaufkommen, die nicht plausibel sind.

Die Landesstelle für Straßentechnik führt im Auftrag des baden-württembergischen Verkehrsministeriums im ganzen Land das ganze Jahr über Verkehrszählungen durch. Auf der B29 wurden an der Zählstelle Bopfingen Nummer 81979 für das Jahr 2017 von Montag bis Sonntag im Durchschnitt 14 909 Fahrzeuge gemessen, 2018 mit 14 797 Fahrzeugen etwas weniger und 2019 stieg die Zahl wieder leicht an auf 15 189 Fahrzeuge. Da 2020 wegen Corona der Verkehr deutlich nachließ, schätzten die Planer in ihrer Analyse 2020 eine Steigerung des Verkehrsaufkommens auf 17 700 Fahrzeuge. Das sind in einem Jahr 2511 Fahrzeuge mehr. Auch die Messzahlen an der Mess-Stelle Trochtelfingen/Pflaumloch Nummer 86131 gaben für 2019 ein tägliches Fahrzeugaufkommen von 7527 an, während die Planer in ihrer Analyse 2020 mit 11 200 Fahrzeuge rechnen.

Zum anderen seien auch die Angaben über die Führung der Umgehungsstraßen nebulös. Bei der sogenannten Nullplusvariante wird Pflaumloch und Trochtelfingen umfahren, dann soll der gesamte Verkehr durch Bopfingen geleitet und anschließend Aufhausen umfahren werden. „Wer sich im Raum Bopfingen auskennt weiß, dass Aufhausen in einem engen Tal liegt und eine Umfahrung nur großräumig möglich ist“, so der BUND. Vermutlich solle bei dieser Variante der Verkehr durch Bopfingen über die Neresheimer Straße auf das Härtsfeld Richtung Hohenberg und Riffingen durch den Wald und Wasserschutzgebiet zur Röttinger Höhe geleitet werden. „Dies bedeutet einen tiefen Eingriff in die Natur und Sicherheit der Wasserversorgung“, kritisiert der BUND.

Unverständlich sei, dass nicht alle möglichen Varianten geprüft wurden, sondern nur die Nord- und Südvariante. „Damit war klar, dass die von der Straßenbauverwaltung und der überwiegende Teil der Politik bevorzugte Südvariante als Favorit herauskommt.“

In der Prognose für das Jahr 2035 würden 53 Wohnbaugebiete genannten. Unklar ist in welchem Umkreis diese entstehen sollen. Damit und mit zusätzlichen Gewerbegebieten wird eine enorme Zunahme des Verkehrs prognostiziert. „Die Straßenbauverwaltung blendet vollkommen aus, dass in Bopfingen und Kirchheim zwischen 1995 und 2019 die Bevölkerungszahl um fast 1000 Personen abgenommen hat. Und dass trotz der Ausweisung von mehreren neuen Baugebieten. Einen demographischen Wandel gibt es scheinbar bei den Planern nicht“, so die Kritik.

Wo eine Steigerung des Verkehrs um zehn bis 20 Prozent bis 2035 herkommen soll, erschließe sich nicht aus den Zahlen der Straßenverkehrszentrale Baden-Württemberg. „Der Verkehr ist entlang der B29 in den letzten Jahren nicht gestiegen, sondern eher konstant geblieben.“ Es stelle sich auch die Frage inwieweit die Straßenbauverwaltung die Klimakrise ausblendet oder gänzlich ignoriert. Alle Wissenschaftler würden bescheinigen, dass der Verkehr drastisch in den nächsten zehn Jahren reduziert werden muss, um die Klimakrise nicht weiter anzuheizen. Verkehrsminister Winfried Hermann wolle bis 2030 die Fahrgastzahlen im öffentlichen Nahverkehr verdoppeln. Bundesverkehrsminister Scheuer lobe Milliardenbeträge zur Förderung des Radverkehres aus. BUND Regionalvorsitzender Werner Gottstein: „Alle diese Maßnahmen werden den Verkehr nicht ansteigen lassen, sondern deutlich reduzieren. Wir fordern daher ein Moratorium im Straßenbau und den Stopp weiterer Straßenplanungen.“ Das aktuelle Urteil des Bundesverfassungsgerichts mache deutlich, dass jetzt gehandelt werden muss für eine lebenswerte Zukunft unserer Kinder und Enkelkinder.

Der BUND Regionalverband fordert außerdem zum Schutz der Bevölkerung, dass auf der gesamten B29 zwischen Pflaumloch und Aufhausen innerörtlich sofort eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 Stundenkilometern für alle Fahrzeuge rund um die Uhr an allen Tagen eingeführt wird. Zwischen den Orten soll eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf maximal 70 Stundenkilometern vorgesehen werden. Bei der Straßensanierung solle Flüsterasphalt bei der Ausschreibung schon vorgegeben werden. Mit diesen Maßnahmen würde die Lärmbelastung sofort deutlich reduziert und gleichzeitig durch weniger CO2-Ausstoß dem Klima geholfen.