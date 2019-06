Der Bund für Umwelt- und Naturschutz (BUND) Regionalverband Ostwürttemberg sieht massiven Handlungsbedarf in Bezug auf Lärmminderung an der B29 in den Orten Pflaumloch, Trochtelfingen, Bopfingen und Aufhausen. Das teilt die Naturschutzorganisation in einer Pressemitteilung mit.

Das Bundesverkehrsministerium habe klargestellt, dass die B29 zwischen Nördlingen und Röttinger Höhe nur über ein Linienfindungsverfahren die Chance hat, jemals gebaut zu werden. Somit seien die kleinen Umfahrungen um Trochtelfingen und Pflaumloch vorerst vom Tisch. „In dieser Situation ist es mehr als erforderlich, dass eine Lärmentlastung der Bevölkerung entlang der B29 in Pflaumloch und den betroffenen Ortsteilen Bopfingens schnellstmöglich stattfindet“, schreibt die Organisation weiter.

Es müssen jetzt sofort Lärmaktionspläne in beiden Gemeinden aufgestellt werden. Werner Gottstein

Sowohl die Stadt Bopfingen wie auch die Gemeinde Riesbürg haben die entsprechenden Instrumente an der Hand. Daher fordert BUND-Regionalvorsitzender Werner Gottstein: „Es müssen jetzt sofort Lärmaktionspläne in beiden Gemeinden aufgestellt werden. Über diese Pläne besteht die Möglichkeit, den Verkehr auf den Ortsdurchfahrten dauerhaft auf 30 Kilometer pro Stunde zu begrenzen und die Lärmbelastung damit deutlich zu reduzieren.“

Als Grundlage könne hier schon die von der LUBW erstellten Umgebungslärmkartierungen aus dem Jahr 2012 (Riesbürg und Bopfingen) und 2017 (Bopfingen) herangezogen werden. Die neuen Gemeinderäte in Bopfingen und Pflaumloch haben jetzt die Chance die Bevölkerung vom Lärm zu entlasten.

Wie das funktionieren könnte, sehe man unter anderem in Neresheim auf der B466 und entlang der B313 zwischen Sonnenbühl und Reutlingen. Des Weiteren könne der neue Kreistag neben der Unterstützung der beiden Orte bei der Aufstellung und zügigen Umsetzung der Lärmaktionspläne auch noch in Bezug auf Stärkung des öffentlichen Personen Nahverkehrs im Bopfinger Raum aktiv werden, so eine weitere Forderung der Initiative.

BUND: Verkehr von der Straße auf die Schiene bekommen

Um den individuellen Verkehr und Schwerlastverkehr von der Straße auf die Schiene zu bekommen, müssten entsprechende Gutachten in Auftrag gegeben werden. Gerade in der heutigen Zeit, in der die Klimakrise immer deutlicher wird und mehr als 30 Prozent der CO2-Emissionen aus dem Verkehr kommen, ist jede Entlastung der Straße Gebot der Stunde. „Jetzt wird es sich zeigen, wie ernst die Gemeinde-, Stadt- und Kreisräte die Lärmentlastung und den Klimaschutz nehmen“, schreibt der BUND.