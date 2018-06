Breymaier: Es heißt nicht alt gegen jung

Bundestagskandidatin Leni Breymaier hat auf Einladung des SPD-Ortsvereins Bopfingen über aktuelle Entwicklungen und Vorschläge der SPD zur Bundestagswahl gesprochen.

„Die demografische Entwicklung ist nicht das alleinige zentrale Problem des deutschen Rentensystems. Diese Behauptung, die seit Jahren durch verschiedene Verbände und Politiker wiederholt wird, ist falsch. Das System lebt von denjenigen, die in Arbeit sind und den Wohlstand für die Generationen erwirtschaften“, so Breymaier. Es käme darauf an wie viele Menschen in Arbeit seien und in dieses System einzahlen würden. Wichtig sei, dass sich die älteren und jüngeren Generationen nicht gegeneinander ausspielen ließen. „Der Konflikt heißt nicht alt gegen jung, sondern arm gegen reich“, so die SPD Bundestagskandidatin. (ij)