In einer Firma in der Industriestraße in Nördlingen ist am Freitagnacht gegen 22.30 Uhr eine Trocknungsanlage aufgrund eines technischen Defektes in Brand geraten. In der Anlage kam es zu einem Schwelbrand mit Rauchentwicklung.

Der Brand wurde durch die Sprengleranlage gelöscht. Die Feuerwehr Nördlingen, die mit 25 Mann vor Ort war, entfernte das in der Anlage angebrannte Plattengut.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 5000 Euro.