Bopfinger Versperkirche findet erneut großen Zuspruch

Vesperkirche: Das sind festlich gedeckte Tische in der Stadtkirche, reichlich gefüllte Teller, Menschen in angeregtem Gespräch, freundliche Helferinnen und Helfer, Gedanken der Besinnung in der Mitte des Tages.

„Satt werden an Leib und Seele“ steht schwarz auf blau in der Information zur Vesperkirche geschrieben. Mit einem ökumenischen Gottesdienst der beiden Pfarrer Steffen Schmid (evangelisch) und Hermann Rundel (katholisch) startete die Aktion, die dieses Jahr bereits zum zwölften Mal stattfindet. Zur Eröffnung durften sich die zahlreichen Besucher auch dieses Jahr wieder über einen Schweinebraten mit Spätzle und mediterranem Gemüse freuen. Für die Vegetarier standen Kässpätzle auf der Speisekarte.

Bis zum kommenden Freitag treffen sich Menschen jeder Couleur in der Bopfinger Stadtkirche, um gemeinsam zu essen und zu reden. Laut Aussagen der Verantwortlichen ist die Nachfrage bis zur Mitte der Aktion auf dem Stand des Vorjahres. Auch bei den Helfern hat sich die Zahl stabilisiert. Neben zahlreichen bekannten Gesichtern wird die Vesperkirche von den Schülern aller Bopfinger Schulen unterstützt. Aufgelockert wird die Vesperkirche durch Beiträge wie kurze Predigten oder Musik- und Gesangsbeiträge verschiedener Gruppen. Mitsingen ist durchaus erwünscht.