Bopfinger Tafel bittet um Unterstützung

Immer mehr Menschen sind durch die Corona-Krise und Firmenschließungen auf die Bopfinger Tafel angewiesen. Die ukrainischen Flüchtlinge bekommen in DRK-Gästehaus ein warmes Mittagessen, müssen für das Frühstück und Abendessen allerdings selbst sorgen.

Durch Vorzeigen ihres ukrainischen Ausweises sind sie berechtigt, in der Tafel einzukaufen. Wegen der gestiegenen Anzahl der Bedürftigen werden die Lebensmittel und Hygiene-Artikel knapp. „Die Lebensmittel-Discounter kalkulieren durch die Digitalisierung zielgerichteter und dadurch bleibt für die Tafel weniger Ware übrig,“ analysiert der Geschäftsführer des Trägervereins der Bopfinger Tafel Tilmann Haug. „Dem gegenüber stehen 1267 ausgestellte Einkaufsausweise der Bopfinger Tafel. Viele Ausweisinhaber kaufen oft auch für ihre Ehepartner und Kinder ein. So erhöht sich die tatsächliche Zahl derer, die bedürftig sind, um einiges. “

Deshalb bittet die Agenda-Gruppe Kultur und Soziales Bopfingen um Unterstützung für die Bopfinger Tafel. Die Tafel benötigt vor allem lang haltbare Lebensmittel wie Konserven aller Art, Tee, Mehl, Kakao-Pulver, Zucker, Instant-Kaffee, H-Milch, Marmelade, Margarine, Honig und so weiter. Außerdem fehlen Zahnpasta, für Männer, aber vor allem für Frauen: Deo, Duschgel, Körperlotion, Shampoo. Die Agenda-Gruppe bittet die Bevölkerung, beim Einkaufen eines dieser Produkte zu kaufen und nach dem Bezahlen in den bereitgestellten Korb zu legen. Rewe, Aldi und der dm-Drogeriemarkt unterstützen die Aktion.

Die Erntezeit im Garten beginnt. Überschüssiges Obst und Gemüse kann die Tafel gut gebrauchen. Abgegeben werden kann alles während der Öffnungszeiten.

Wer gerne helfen möchte, kann sich als Ehrenamtlicher in der Tafel melden. Auch, wer nur einen Tag im Monat Zeit hat, könne die Tafel unterstützen. Interessierte melden sich unter 07362 / 92 24 82 oder während der Öffnungszeiten am Montag, Dienstag und Donnerstag von 10 bis 16 Uhr und am Freitag von 10 bis 16.30 Uhr.

Auch Geld benötige die Bopfinger Tafel für Miete, Nebenkosten und die Abholung der Waren. Spenden gehen an den Trägerverein GEBIB, DE 84 6145 0050 0800 2862 06. Als Verwendungszweck sollte „Bopfinger Tafel“ angegeben werden.