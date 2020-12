Bopfinger Sternsinger bitten um Spenden

Auch in Bopfingen können die Sternsinger nicht in gewohnter Weise die Menschen besuchen und um Spenden bitten. Ihren Segensspruch werden sie dennoch verteilen. Gleichzeitig wird Spenden gebeten. Diese können in einen bereitgestellten Tresor in der katholischen Sankt-Josef-Kirche eingeworfen werden oder auf das Konto Sankt Josef Bopfingen DE35614500500110701866 bei der Kreissparkasse Ostalb mit dem Verwendungszweck „ Sternsinger “ überwiesen werden. Gemeindemitglieder, die aus gesundheitlichen Gründen das Haus nicht verlassen können, können sich im Pfarramt melden, Telefon 07362 / 7249. Die Spenden gehen zu gleichen Teilen an das Kindermissionswerk Sternsinger in Aachen und und an das Missionsprojekt von Sankt Josef – das Sankt Kizito Hospital Matany in Uganda.