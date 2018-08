Bopfinger Polizei sucht verschwundenen Yorkshire-Terrier

Um Zeugenhinweise bittet die Polizei nach dem Verschwinden eines Yorkshire Terriers am Sonntagvormittag in der Oberdorfer Kastellstraße. Die 15 Jahre alte Hündin mit dem Namen Jessy war zwischen 10 und 11 Uhr für kurze Zeit unbeaufsichtigt im Garten, als sie plötzlich verschwand. Die Besitzer suchten alles ab, konnten ihr Tier jedoch nicht mehr finden. Nachdem Jessy bis Mittwoch verschwunden blieb, wendete sich die Hundehalterin an die Polizei.

In diesem Zusammenhang war der Besitzerin ein schwarzer Van mit polnischer Zulassung aufgefallen, der zur Tatzeit in der Kastellstraße unterwegs war. Ob dieses Fahrzeug mit dem Diebstahl in Verbindung steht, kann derzeit noch nicht beurteilt werden.

Die Polizei in Bopfingen bittet unter Telefon 07362/96020 um Zeugenhinweise und fragt insbesondere:Wer hat den Hund gesehen oder kann Angaben zu dessen Aufenthaltsort machen? Wer hat den schwarzen Van gesehen oder kann Angaben zu dem Fahrzeug machen? Wer kann sonst Hinweise geben, die mit dem Verschwinden des Tieres in Verbindung stehen?