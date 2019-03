Bopfinger Musikschule feiert 40-jähriges Bestehen

Bereits seit 40 Jahren gibt es in Bopfingen eine städtische Musikschule. Dies wurde nun mit einem musikalischen Festakt mit einem bunten Programm gefeiert.

„Sie ist nicht jung, sie ist nicht alt, eben im typischen Schwabenalter“, mit diesen Worten begrüßt der Leiter der Städtischen Musikschule Bopfingen, Gebhard Schmid, die zahlreichen Gäste im Festsaal der Grundschule am Ipf. Das Schwabenalter ist ein Zeichen für Reife und Erfahrung. Diese hat die Städtische Musikschule Bopfingen über vier Jahrzehnte lang gesammelt und ist dabei nicht älter geworden, sondern ist im Gegenteil aktueller denn je.

„Musikschulen sind ein fundamentaler Bestandteil der kulturellen Gesellschaft“, bestätigt auch Bürgermeister Gunter Bühler . „Damals war ich selbst noch 13 Jahre jung und spürte, dass da was ganz neues und interessantes am entstehen ist. So etwas hat es in Bopfingen in dieser Art noch nicht gegeben“, weiß Bühler. Die Gründung einer Musikschule unter städtischer Regie war nicht nur eine mutige Entscheidung der Stadtverantwortlichen, sondern auch eine wichtige und wertvolle strategische Entscheidung für die Stadt. Sie bedeutete eine Steigerung der Lebensqualität der Menschen in Bopfingen.

64 Kinder und Jugendliche besuchen die Musikschule

Aktuell besuchen 64 Kinder und Jugendlichen die Musikschule. Sie werden von 18 erfahrenen Musiklehrerinnen- und lehrern an verschiedensten Instrumenten, von der Blockflöte bis hin zum Akkordeon, unterrichtet. Zusammengefasst in 160 Wochenstunden, lernen die Musikschüler alles über Musik und ihr Instrument. Klavier ist dabei das beliebteste Instrument bei den Schülern, gefolgt von der Gitarre. Im Musikschulangebot befinden sich auch Gesang und Chor und sogar Ballettunterricht. „Das Ballett hatte zeitweise an die 100 Kinder und Jugendliche die den Unterricht besuchten“, berichtet Schmid.

Friedemann Gramm, Leiter der Städtischen Musikschule Schwäbisch Gmünd und Vorstandsmitglied des Verbandes deutscher Musikschulen Baden-Württemberg sieht in der Musik, die Sprache der Welt. „Die Musikschule Bopfingen kann Stolz auf ihre Vielseitigkeit sein. Sie ist eine Bildungseinrichtung mit hohem Wert und eine gute Bildungsinvestition für die Stadt“, meint Gramm. Weitere Grußworte sprach die Vorsitzende des Fördervereins der Musikschule Bopfingen, Ulrike Bortolazzi. Sie selbst bezeichnet sich als Dienstälteste aber nicht älteste Musikschülerin der Schule. Seit 18 Jahre nimmt Bortolazzi auch Klavierunterricht, was ihr große Freude macht. „Ich habe immer ein gutes Gefühl beim musizieren“, bestätigt Bortolazzi. Als Jubiläumsgeschenk überreichte sie der Musikschule ein Bass-Akkordeon.

Gesang und Ballett als Gegensatz zur Musikausbildung

Das musikalische Festprogramm war genauso vielseitig, wie das Angebot der Musikschule. Holz- und Blechbläserensembles wechselten sich ab mit Violin- und Akkordeongruppen. Gesang und Ballett bildeten einen reizvollen Gegensatz zur klassischen Intrumentalausbildung. Mit Florian Ergezinger am Schlagzeug präsentierte die Musikschule ihren neuesten Preisträger bei „Jugend musiziert“.

Eine Lehrercombo mit Musiklehrerinnen und – lehrern zeigten beim Stück „Per il mio Amore“ von Robert Wolf ihr persönliches Können an den jeweiligen Instrumenten. Eine besondere Einlage bot den Gästen das ungewöhnliche Percussionensemble der Musikschule unter der Leitung von Alfred Ruth. Ausnahmsweise wurden beim Stück „Step by Step“ keine Instrumente benutzt sondern einfache Klappleitern für den Hausgebrauch. Das man darauf vorzüglich musizieren kann, bewies das Ensemble sehr eindrucksvoll.