Bopfinger Märchennacht wird verschoben

Seit dem Jahr 2000 erfreuen die Märchenerzählerinnen der Erzählgemeinschaft Ostalb Märchenbrunnen kleine und große Märchenfreunde mit ihren Geschichten. Und genauso lang ist der Vorabend des Muttertags ein fester Termin im Terminkalender, denn dann gibt es die lange Nacht der Märchen in Bopfingen.

Begonnen hatte alles mit Friede Wallentin, einem Bopfinger Original und „Mutter“ der Erzählgemeinschaft. Nach und nach kamen neue Erzählerinnen dazu und erfreuten eine wachsende Fangemeinde mit ihren Märchen.

In diesem Jahr sollte das 20-jährige Bestehen gefeiert werden. Und dann kam Corona. Und so muss auch der Termin am Samstag, 9. Mai, im Bopfinger Seelhaus verschoben werden auf eine Zeit, in der die Erzählerinnen und die Zuhörer gefahrlos einen märchenhaften Abend genießen können.