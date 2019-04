Bopfinger Literatursalon befasst sich mit Krimis

Beim Literatursalon im Bücher- und Handelsregal in Bopfingen heißt es diesmal „Spannung pur und prickelnder Genuss trifft auf Mord und Totschlag“. Bücherempfehlungen sowie eine Kleinigkeit zu essen haben das Geschäft mit Gästen gefüllt.

Das vorwiegend weibliche Publikum hörte von Morden, Geheimnissen und lange zurückliegenden Verbrechen. Erzählt wird von lustigen, humorvollen und sogar für Kinder geeigneten bis hin zu blutigen und gruseligen Büchern, die eher nichts für schwache Nerven sind. Aber gerade dieser Nervenkitzel ist es, der Krimifreunde zu diesen Büchern greifen lässt.

Es gibt in diesem Frühjahr viele neue Krimis und daher geben die Mitarbeiterinnen des Bücher- und Handelsregals Tipps was sich lohnt. Brigitte Ulbrich, Kerstin Pflanz, Brigitte Nölke und Christiane Köhn-Ladenburger haben deshalb bereits im Vorfeld gelesen, was an Neuerscheinungen aus dem Genre reinkommt – häufig Nächte lang. An dieser Vorauswahl beteiligen sich auch begeisterte Kundinnen, wie Gabi Graf, um dann im Salon das Gelesene vorzustellen.

Ein paar neue Bücher nehmen aktuelle Geschehnisse zum Anlass, drumherum einen Verbrechensplot zu entwickeln, der so spannend ist, dass man nicht mehr aufhören kann, zu lesen. Auch die Recherche über wahre Themen im und um den Zweiten Weltkrieg, zusammen mit einer ordentlichen Portion Fantasie, nehmen Autoren her und schreiben damit Krimihandlungen, die nicht nur Geschichtskenntnisse vermitteln, sondern auch noch spannend zu lesen und unterhaltsam sind.