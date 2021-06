Bopfinger Konzert von Nico Santos auf 2022 verschoben

Die Pandemie-Situation bleibt angespannt: Nun steht fest, dass auch die beiden großen Konzerte im Bopfinger Stadtgarten um ein Jahr verschoben werden, wie die Stadt Bopfingen bekannt gibt. Vorerst gibt es allerdings nur für den Auftritt von Nico Santos einen neuen Termin: Am 16. Juli 2022 soll der Musiker mit seiner Band im Stadtgarten auftreten.

Einen Ersatztermin für SWR1 Pop & Poesie in Concert will der Veranstalter demnächst bekanntgeben. Dieser Schritt sei so lange wie möglich herausgezögert worden und sei den Verantwortlichen der Konzerte auch nicht leicht gefallen, so Bopfingens Kulturbeauftragte Victoria Schrödersecker.

Alle bereits gekauften Tickets für das Konzert von Nico Santos behalten für den Ersatztermin ihre Gültigkeit und müssen nicht umgetauscht werden. Der Vorverkauf läuft weiter und Tickets für nächstes Jahr können weiterhin vor Ort oder online erworben werden. Fragen können per Mail an kultur@bopfingen.de gestellt werden.

Vollkommen ohne Kultur soll es in Bopfingen im Sommer aber nicht zugehen. Die Stadt ist bereits mitten in den Planungen und will wieder ein abwechslungsreiches Programm auf die Beine stellen. Das gesamte Programm wird demnächst bekannt gegeben.