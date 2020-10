Bopfinger Heimattage: Die Sehnsucht nach einem gemeinsamen kulturellen Erlebnis

Von Deutsche Presse-Agentur

In Deutschland steigen die Corona-Fallzahlen wieder drastisch an. Am Freitag meldete das Robert Koch-Institut (RKI) erneut über 4000 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden. Zur Eindämmung des Virus haben einige Bundesländer bereits Beschränkungen für Reisende aus Gegenden mit besonders hohen Corona-Zahlen beschlossen.

Viele Urlauber bereitet das Kopfzerbrechen: Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein stecken mitten in den Herbstferien.