Bopfinger Feuerwehrkommandant: „Es wurde auch schon Kameraden über die Füße gefahren“

In mehreren deutschen Städten sind in der Silvesternacht Rettungskräfte angegriffen worden. Nach Medienberichten seien Löschzüge der Feuerwehr regelrecht in Hinterhalte gelockt worden. Wenn die Feuerwehr eintraf, um zu löschen wurden die Einsatzkräfte mit Raketen und anderen Feuerwerkskörpern beschossen. Von Angriffen und Pöbeleien auf Feuerwehr, Polizei und Rettungskräfte hörte man in der Vergangenheit häufig. Anja Lutz hat den Bopfinger Feuerwehrkommandanten Andreas Mailänder nach seinen Erfahrungen gefragt.

Wie ging es Ihnen, als Sie von den Ereignissen in Berlin erfahren haben?

Das war ein ganz komisches Gefühl in der Magengend, weil so etwas eigentlich nicht sein sollte. Ich hoffe, dass diese Ereignisse ganz weit weg von uns sind und einfach nie wieder vorkommen.

Haben Sie schon einmal negative Erfahrungen im Einsatz gemacht?

Ja, es gab schon kritische Situationen. Einmal hat sich innerhalb kürzester Zeit ein Menschenauflauf gebildet, der uns und die Kolleginnen und Kollegen vom Rettungsdienst behindert hat. Die Leute wollten unbedingt an einem Rettungswagen zu einer verletzten Person, haben am Auto gerüttelt und wollten rein. Im anderen Fall hatten wir einen kleinen Brand. Dann kam auf, dass es sich wohl um Brandstiftung handelt. Auch innerhalb kürzester Zeit war da eine Menge von bestimmt 30 Leuten, die versucht haben, den mutmaßlichen Brandstifter im Stadtgebiet zu finden. Es war befremdlich zu sehen, wie sich so eine Menge selbstständig macht. Das hat man dann nicht mehr im Griff und man ist auf die Hilfe der Polizei angewiesen.

Sind Feuerwehrkräfte in irgendeiner Art und Weise auf solche Situationen vorbereitet?

Nein. Es gibt keinerlei Schulung oder dergleichen. Denn das ist nicht unser Fachgebiet. Wir machen Brandbekämpfung und Menschenrettung. Wir haben auch keine Dashcam oder Ähnliches bei uns.

Haben Sie das Gefühl, dass sich die Stimmung in der Bevölkerung verändert hat?

Nein, das könnte ich eigentlich nicht sagen. Was sich verändert hat, ist dass heute alles schnell gefilmt oder weitergeschickt wird. Das war früher natürlich nicht so.

Die Feuerwehr unterstützt ja oft auch bei alltäglichen Aufgaben wie Straßensperrungen oder Parkplatzeinweisungen. Wie sind hier Ihre Erfahrungen?

Ja, die Leute sehen es nicht immer ein, dass wir das Recht haben, zum Beispiel eine Straße zu sperren. Wir hatten es auch schon, dass Kameraden über die Füße gefahren wurde. Aber zum Großteil kann man mit den Leuten reden.

Sie sind ja auch im Rahmen der Ipfmess tätig. Gab es hier schon Probleme?

Nein, das ist ein friedliches Fest, wo jeder gut drauf ist. Da gibt es eher positive Begegnungen, dass Senioren uns zum Beispiel bitten, ihr Auto einzuparken. Manche Besucher bringen uns als Dank für den Parkplatzdienst auch gebrannte Mandeln mit.

Wie viele Mitglieder haben Sie aktuell?

Wir haben in Bopfingen in sieben Abteilungen aktuell 211 aktive Mitglieder in der Gesamtwehr.

Ist es schwieriger geworden, Menschen fürs Ehrenamt zu gewinnen?

Ja, seit es die Wehrpflicht nicht mehr gibt, haben wir weniger Zulauf bei den jungen Leuten. Da müssen wir schon mehr Mitgliederwerbung machen und kreativer werden. Das wird in Zukunft noch eine Herausforderung werden.

Wenn Situationen wie das über die Füße fahren gehäuft auftreten, gibt es natürlich schon Kameraden, die sagen, das muss ich mir in meiner Freizeit nicht antun. Ich engagiere mich, um Menschen zu helfen. Und nicht, um mir über die Füße fahren zu lassen.

Welche Rolle spielt hier die Corona-Pandemie?

Die Corona-Zeit war schon schwierig. Einsätze sind wir natürlich gefahren. Allerdings hat der kameradschaftliche Austausch gefehlt. Denn danach sind wir natürlich direkt nach Hause. So konnten wir auch belastende Einsätze nicht mit den Kameraden nachbesprechen.

Nochmal zurück zum Thema Gewalt gegen Einsatzkräfte: Wären härtere Gesetze hier Ihrer Meinung nach sinnvoll oder müsste man anders ansetzen?

Härtere Gesetze sind definitv nötig. Allerdings muss man meiner Meinung nach auch die Polizei stärken. Denn diese hat zum Teil gar nicht genügend Kräfte, um rechtzeitig da zu sein. Wir hatten einmal den Fall, dass ein alkoholisierter Mann uns belästigt hat. Wenn wir eine halbe Stunde warten müssen, bis die Polizei aus Schwäbisch Hall anfährt und dieser mit seiner Bierflasche auf einen Kamerad losgeht, dauert das einfach zu lange. Ein weiteres Problem ist, dass die Bevölkerung oft wenig Respekt gegenüber der Polizei hat. Wenn man Gesetze verschärft, muss auch die Umsetzung schnell gehen und man muss diese hart sanktionieren, dass die abschreckende Wirkung gesehen wird.