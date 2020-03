Bopfinger Feuerwehr befreit eingeklemmten Biber

Zu einem ungewöhnlichen Einsatz ist die freiwillige Feuerwehr Bopfingen in der Nacht von Sonntag auf Montag gerufen worden. Eine Autobesitzerin hatte die Polizei verständigt, dass ein Biber unter ihrem parkenden Fahrzeug eingeklemmt worden sei. Das bestätigte sich, als die Feuerwehr gegen 0.13 Uhr an der Einsatzstelle eintraf.

Der Biber wurde mit einem Tierfangstab fixiert. Dann wurde das Auto leicht angehoben, wodurch das Tier aus seiner Lage befreit wurde. Der Biber wurde in eine Transportbox verbracht, der Biberbeauftragte wurde verständigt. Der nahm das Tier in Augenschein. Da der Biber keine sichtbaren Verletzungen aufwies, wurde er in die Freiheit entlassen.