Bopfinger, Familienmensch und MMA-Kämpfer: Christian Jungwirth wird zum Titelthema

Am Freitag, 13. Mai, erscheint die neue Ausgabe von „Daheim am Ipf“, das Magazin der „Ipf- und Jagst-Zeitung / Aalener Nachrichten“ für die Stadt Bopfingen. Titelgeschichte ist diesmal Christian Jungwirth (hier bei unserem Fotoshooting am Ipf), der als MMA-Profi (Mixed Martial Arts) im Ring ordentlich austeilt, privat aber eher ein bodenständiges Leben als Familienmensch führt.

Er berichtet, was ihn erdet, wie er sich auf den nächsten Kampf vorbereitet und warum er nach seinem erst dritten Kampf bereits als Profi galt.

Weitere Themen sind unter anderem der Geburtstag des Herlin-Altars in der Bopfinger Stadtkirche, das Dorfjubiläum von Kerkingen, der Baufortschritt am Schlössle in Trochtelfingen sowie das neue Feuerwehrgerätehaus in Baldern.

Wer gerne kocht, wird sich vielleicht über Tante Käthes Rezept für Königsberger Klopse freuen. Käthe war die Tante der SPD-Fraktionsvorsitzenden im Bopfinger Gemeinderat, Carola Merk-Rudolph, und stammte sogar aus Königsberg.

Die aktuelle Ausgabe von „Daheim am Ipf“ ist bei zahlreichen Auslagestellen in und um Bopfingen kostenlos zum Mitnehmen erhältlich.