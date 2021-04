Bopfinger Eltern verunsichert wegen der Testpflicht an Schulen

Die dritte Welle der Pandemie spült derzeit erste Gottesdienste aus den Kirchen. Wir haben uns mit Blick auf das Wochenende umgehört.

Pfarrer Karl-Hermann Gruhler von der evangelischen Kirchengemeinde Laichingen teilt folgendes mit: „Die evangelische Kirchengemeinde passt ihre Gottesdienste an die aktuelle Situation an. Darum wird der Gottesdienst am Sonntag unter freiem Himmel als Kurzgottesdienst im Kirchgarten gefeiert werden.“

Man erwarte trockenes Wetter, weswegen auch Sitzgelegenheiten zur Verfügung stehen.